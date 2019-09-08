2013 yılında Gezi olaylarının propaganda ayağını oluşturan sözde sanatçılar, 6 yıl sonra yeni yüzler ve PKK-FETÖ ortak prodüksiyonu ile yeniden sahnede. Daha çok sosyal medyada gençlerin takip ettiği 19 rapçi, PKK, FETÖ ve marjinal sol yapıların söylemlerini içeren bir klip hazırlayarak dolaşıma soktu. Klip Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı basın-yayın kuruluşlarının da desteği ile dünya gündemine taşındı.

Sarp Palaur

SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI

“Susamam” başlıklı 14 dakika 55 saniyelik klipte provokatif söz ve görüntülerle, hükümet, yargı ve emniyet başta olmak üzere devletin kurumları hedef alındı. Terörle mücadele kapsamında atılan adımlar “hukuksuzluk” olarak pazarlandı. “Ak saray” denilerek Cumhurbaşkanlığı’na küstahça göndermelerin yapıldığı klipte birçok kez “sivil itaatsizlik” mesajı verilmesi de dikkat çekti. “Susamam” adlı klip kadar izlenmese de rapçi Ezhel tarafından da “Olay” adlı benzer bir çalışma yapıldı.

Sercan İpekçioğlu

FETÖ’CÜLER MUTLU

Kliplere FETÖ ve PKK’nın yayın organları ile sosyal medya üzerinden destek verildi. FETÖ uzantılı hesaplar ve internet sitelerinde klip “Sessiz çoğunluğun sesi oldular: İki rapçiden ‘olay’ şarkılar” ifadeleriyle duyuruldu. Başta Can Dündar ve Hayko Cepkin olmak üzere firari FETÖ’cüler klibi Türkiye’yi hedef alan ifadelerle gündeme taşıdı. Tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi CHP’li yöneticiler, belediyeler, milletvekilleri ve CHP’ye yakın gazeteci-ekran yüzleri de videonun gündem olmasına aktif katkı sağladı.

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YABANCI BASIN OMUZ VERDİ

HDP/PKK da klibe 4 elle sarıldı. Terör bağlantısı nedeniyle görevden alınan HDP’li eski belediye başkanı Adnan Mızraklı, “Kayyumlara karşı susamam” başlığı ile paylaşımda bulundu. HDP’nin resmi hesaplarından da ‘faşizm’, ‘çete’, ‘talan’ gibi yaftalamalarla klip köpürtüldü. Türkiye’de dijital platformlardan Türkçe yayın yapan yabancı basın-yayın kuruluşları da klibi haberleri ile uluslararası boyuta taşıdı. İngiliz BBC ve Alman Deutsche Welle Türkçe klibi yapan isimlerle röportajlar gerçekleştirdi.

Sicilleri kabarık

Fuat Ergin

***

Server Uraz

***

Ragıp Aytuğ Tunal

***

Basri Fırat Bayraktar

Klipte hukuk ve ahlak dersi veren rapçilerin dosyaları kabarık. Klibin hazırlanmasına öncülük eden “Şanışer” rumuzlu Sarp Palaur, Gezi'ye verdiği destek ve dini değerleri aşağılayıcı söylemleriyle dikkat çekiyor. Palaur’un “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlarından adli kaydı da var. “Fuat” rumuzlu Fuat Ergin'in tehditten polis kaydı, dine yönelik galiz küfürleri ile gündeme gelen “Hayki” rumuzlu Ragıp Aytuğ Tunal'ın “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan adli kaydı var. Klibe katkı sağlayan Server Uraz’ın sicili ise daha vahim. “Çocuğun kaçırılması” ve “alıkonulması” suçlamasıyla adli kaydı bulunan Uraz aynı zamanda FETÖ’nün kapatılan Zirve Üniversitesi’nden mezun. “Sokrat ST” rumuzlu Samet Gönüllü, “Kamufle” rumuzlu Basri Fırat Bayraktar ve “Ezhel” rumuzlu Sercan İpekçioğlu’nun da uyuşturucudan adli kaydı bulunuyor.