Rapçilerin darbe hevesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, önceki akşam biraraya geldiği basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu:

(Yeni parti iddiaları) Kamuoyunda yeni partileşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, bazı isimler sunuluyor. ‘Taş yerinde ağırdır’ diyerek yerinde kalmaları ve mücadelelerini orada sürdürmelerinde ülke açısından fayda var. Birtakım çevrelerin projesi olarak, kendilerini o projenin figüranları haline getirip siyasi iktidarı geriletmek, yıkmak için görevlendirilmişlerse buna ihtiyaç yok.

Bahçeli önceli akşam basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İKİ YANLIŞTAN BİR DOĞRU ÇIKMAZ

(Kabine revizyonu iddiaları) Böyle bir ortamda yeni bir sistemi yerleştirmek, kökleştirmek ve bununla ilgili uygulamaları hayata geçirmek için çaba sarf edileceği yerde, ‘Bakanlar kurulunda şunlar değişsin’ gündemini taşırsanız muhalefet unsurları olarak, siz de ‘Muhalefetin bu isteğine cevap veriyorum’ der iseniz iki yanlışı birlikte yaparsınız. İki yanlıştan da bir doğru çıkmaz. Ne yapacağız her gün bakan mı değiştireceğiz?

BUGÜN EVLADINI İSTEYEN YARIN MİLLETİNİ İSTER

(Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anneler ve Meral Akşener’e cevap) Devlet olmasaydı HDP’nin kapısında hangi anne bulunabilirdi. Devlet olmasa başlarına ne gelirdi. Annelerin mücadelesi herkes tarafından anlaşılır hale geldi ve destek buluyor. Bunun bana göre tercümesi şudur: HDP’nin önündeki her anne terörün bitmek üzere olduğu bir mücadelenin cesaretlendirdiği analardır. HDP’nin önünde evlatlarını istiyorlar. Bugün evladını isteyen yarın milletini ister, milletini isteyen daha sonra devletini de ister.

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KOZMİK ODA’YA FETÖ’YÜ SOKAN KİM

(Bülent Arınç’ın Ahmet Türk ve Canan Kaftancıoğlu yorumu) Türkiye’yi sıkıntıya koyacak davranışlarda artık Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı ya Bursa’ya, ya Manisa’ya yerleşmeli. Şimdi herkes günü saati geldiği zaman sorar: Kozmik Oda’ya FETÖ’yü sokan kimdir? Hangi gerekçelerle, hangi rollerle kim neyi üstlendi oraya soktu. Hali hazırda bildiği birisi varsa, savcıların hepsini teker teker dolaşsın bildiği ne varsa elinde ne bulunuyorsa versin. Bundan sonra Bülent Arınç Bey’in yapacağı budur ortalığı karıştırmak değildir.

BİRİLERİ HAZIRLAMIŞ AL OKU DEMİŞ

Ben her şeyi takip ederim. Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Eğer o rapi yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse her parçayı yönlendiren çevre Türkiye’yi karma karışık hale getirirler. Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. O rapi iyi okumak lazım. Yazacak başka şey mi bulamadılar. Haydi söylemede becerileri var, yazmadaki becerinin onlardan olduğu kanaatinde değilim. O kadar sosyolog, psikolog, sosyal ve ekonomik yönden birikimi olan insanlar o kavramları yan yana getiremez. Birileri hazırlamış vermiş. Sen de rap okuyorsun al oku demiş. Onlar çok tehlikeli şeyler. Bazıları sanat uğruna Türkiye’yi kurban etmeye çalışıyorlar. Onlara dikkat etmek lazım.

Şimdi kırık sandalye şarkısı dinleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 büyükşehir belediye başkanını Beştepe’de kabul etmesini değerlendiren Bahçeli, “Belediye başkanları toplantısı çok isabetli olmuştur. Bana göre Cumhurbaşkanı çok sabırlı hareket ediyor. Hepsini bir araya getirdi, ‘taşları dökün’ dedi. Kimin kucağında ne taş varsa oradaki 29 belediye hangi taşı kim attı gördüler. Bu siyasi bir birikim ve zekanın sonucudur. Önce 11 kişi olarak CHP’ye gidip, strateji belirleyip toplantıya gidenler açığa düşmüşlerdir. Kafalarında ne varsa açıkça söylemek durumunda kalmışlardır. Ümit Besen’in bir tane kırık masa (tahta masa) şarkısı vardı, şimdi zannediyorum kırık sandalye şarkısı dinleyeceğiz hep beraber” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyenin hizmet araçlarını Yenikapı’da sergilemesine de tepki gösteren Bahçeli, “Yenikapı’da geleceği yönlendiren bir ruhun yeşermesi için çaba gösterilirken 1700 araba ile orayı örtmenin bir anlamı yok. Varsa fazla bir araba al, at, sat, istediğini yap. Sergilemenin ne manası var. Bunlar siyaset olmaktan çıkmalıdır, bizi üzen budur. ABD 50 bin TIR silah vermiş, sizi hala oyalıyor. Bunlarla ilgili ağzınızdan bir cümle çıkmıyor. 1700 araba nere 50 bin TIR nere. Biraz da bu konuları düşün” diye konuştu.