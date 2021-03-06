PKK’dan eroine: Rap müziğin gizlenemeyen pisliği

Rap camiasında kazan yine kaynıyor. Twitter’da yeni nesil rap'çilerin teröre destek verdikleri iddiaları ortalığı karıştırdı. Mero ile başlayan iddialar #müzikteterörehayır hastagiyle büyüdü. Acun Ilıcalı’nın yeni yayınlanacak olan rapstar yarışmasının jüri üyesi Mero'nun PKK ile bağlantılı olduğunun öne sürülmesi infial yarattı. Tepkiler art arda gelirken #müzikteterörehayır hastagi büyüdü. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan ise bugün kaleme aldığı yazısında bu iddialara değindi.

“Kurtlar Vadisi-Eroin-Mero-PKK”

Avrupa’da yaşayan Hüseyin Baybaşin, 90’ların karanlık atmosferinde PKK ve devletin içindeki hain bir organizasyonun “uyuşturucu trafiğini” yönettiğini belirten Kılıçarslan, "Aslında sosyal medyadaki “anonim” hesapların aktardığı bilgilere çok güvenmem. Güvenmem, çünkü “anonim” olmanın kendisini sorunlu bulurum. Ne var ki, “ERLIK” isimli anonim sosyal medya hesabının yaptığı “Kurtlar Vadisi-Eroin-Mero-PKK” zinciri, fena halde doğru görünüyor. Önce kesin gerçeklerden başlayalım. Avrupa’da yaşayan Hüseyin Baybaşin, 90’ların karanlık atmosferinde PKK ve devletin içindeki hain bir organizasyonun “uyuşturucu trafiğini” yönetti. Sahip olduğu devasa serveti de tam olarak bu uyuşturucu ticaretine borçlu. Baybaşin ailesi, başta PKK’nın yayın organı MED TV olmak üzere pek çok PKK faaliyetinin sponsoru ve YPG’nin de en büyük destekçisi.

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Gelelim ikinci gerçeğe. Almanya’da yaşayan ve bir altın nakliye aracını soyan Kürt rapçi Xatar, Almanya’da dört yıl hapis yattıktan sonra bir rap müzik firması kurar. Bu firmadan albüm çıkaran rapçiler kısa sürede devasa izlenme oranına ulaşırlar. Eno, Mero, Sero el Mero gibi rapçiler, spotify, youtube gibi platformlarda milyonlarca izlenme sayısına erişirler." ifadelerini kullandı.

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“Xatar’ın rapçilerini dinletmek için bir düzeneğimiz var"

Kılıçarslan yazısına şöyle devam etti: "Kendisi de ateşli bir YPG taraftarı olan Xatar’ın rap firması kurmak için parayı nereden bulduğu sorusu da tartışmaya açık olmayan bir gerçek: Servetini uyuşturucu ticareti ile kazanan PKK’lı aile Baybaşin’lerden. Gelelim işin ek yerine. Almanya’da yaşayan Türk gazeteci İlhan Coşkun, rapçilerin spotify ve youtube üzerinden nasıl bu kadar çok izlendiklerini araştırırken hackerlara ulaşır. Hackerlar der ki “Xatar’ın rapçilerini dinletmek için bir düzeneğimiz var. Sen bize illegal şekilde 50 bin Euro verirsin, biz spotify dinlemelerini manipüle ederiz. Verdiğin 50 bin Euro’yu spotify sana 100 bin Euro “izlenme bedeli” olarak geri öder. Mis gibi “aklanmış, legal” paran olur.

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Şimdi netleştirelim: Para PKK’nın uyuşturucu ticaretinden geliyor. PKK’lı rap firması sahibi Xatar bu kara parayı spotify ve youtube üzerinden hackerlar marifetiyle legalleştiriyor. Tabii bu arada da “YPG’ye tam destek, o bizim tutkumuz” yahut “Asıl mafya devlettir, inanmazsan Baybaşin’e sor” gibi sözleri de milyonlarca dinlenen rap şarkılarının içine gömüyor.

İSMAİL KILIÇARSLAN'IN YAZISININ TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Nasıl? Beğendiniz mi? Birazcık daha durun.

Xatar’ın PKK’nın uyuşturucu parasıyla manipüle ederek meşhur ettiği Mero şu anda ne iş yapıyor? “Yerli ve milli” karakterimiz Acun Ilıcalı’nın “O Ses Türkiye Rap” yarışmasında jüri üyeliği.

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Nasıl? Beğendiniz mi? Birazcık daha durun.

Mahkemede korkudan dili içine kaçan ve “abiley, ben sadece biy keye denedim, uyuştuyucu nediy bilmem” savunması veren “kenarımın muhalifi” müptezel rapçi Ezel var ya. Hah. Onun Mero ile birlikte yaptığı şarkılar bir kenara, herif her Almanya’ya gittiğinde “YPG’ye açıktan para toplayan” Xatar’la can ciğer kuzu sarması pozlar veriyor. İşte bu Ezel’in “ölümsüz kankisi” Murda da “yerli ve milli” karakterimiz Acun Ilıcalı’nın “O Ses Türkiye Rap”inde jüri üyesi.

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"PKK’nın uyuşturucu parasıyla iş tutan adamlar milyonlarca genci zehirliyor"





Şimdi gelelim asıl söylemek istediğime. “Üretmezsen maruz kalırsın” cümlesine bir kez daha çarptık işte. Üretmezsen maruz kalıyorsun. Belirlemezsen belirleniyorsun. Yönlendirmezsen yönlendiriliyorsun. Meselenin “Çok dinleniyor abi adamlar, elden ne gelir?” kısmıyla hiç ilgisi olmadığı ayan beyan ortaya çıktı işte. Mesele etki alanı oluşturma konusunda gerilerde, çok gerilerde kalmamız. Mesele PKK’nın uyuşturucu parasıyla iş tutan adamların ülkemizde milyonlarca genci rahat rahat, ellerini kollarını sallaya sallaya zehirlemeleri.

"Türk rap'çilerin hiç mi cesareti yok"

Bir çift söz rap müziğin Türkiye’deki ağababalarına: Ceza, Sagopa, Yener Çevik, Ender ve diğerleri. Niçin susuyorsunuz yahu? Piyasanızı pisleten adamlarla kavga etmek için hiç mi cesaretiniz yok? Bu ülkenin gençlerine hiç mi borcunuz olmadığını düşünüyorsunuz? Joker, Mirac, Massaka, Geeflow çıkıp aslanlar gibi “Bunlar pislik” deme cesareti gösterdi. Temizleyin abicim piyasanızı. Size yakışanı yapın.

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“Asıl mafya devlettir, inanmazsan Baybaşin’e sor”

Ve bir çift söz de “Gençlere ulaşamıyoruz” deyip duran politikacılarımıza. Kusuruma bakılmasın. Siz “Gençlere ulaşamıyoruz” diye sızlanırken oğlunuz-kızınız “Asıl mafya devlettir, inanmazsan Baybaşin’e sor” cümlesini ezberine almakla meşgul. Geç değil, çok geç kaldınız. Yine de “Geçmiş olsun” demek yerine “Yapılabilecek şeyler mutlaka vardır, onları bulun” demeyi tercih ediyorum. Bu yapılacak şeylere “Demet Akalın iyi PR yahu” cümlesi dâhil değil yalnız.

Bilmem anlatabildim mi?