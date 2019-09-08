Hayat Niye sesiniz çıkmıyor
AKTÜEL

Niye sesiniz çıkmıyor

Hükümeti hemen her sosyal-siyasal olayda yerli yersiz hedef alan aydın geçinen sözde sanatçı tayfası, PKK’nın elinden çocuklarını kurtarmaya çalışan anneleri görmezden geliyor. Üç maymunu oynayan sözde sanatçılar, çaresiz anneler için bir tek destek mesajı bile yayınlamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cem Yılmaz (Soldan 1), Gülse Birsel (Soldan 2), Gülben Ergen (Soldan 3), Meltem Cumbul (Soldan 4) ve Tarkan (Soldan 5)
Cem Yılmaz (Soldan 1), Gülse Birsel (Soldan 2), Gülben Ergen (Soldan 3), Meltem Cumbul (Soldan 4) ve Tarkan (Soldan 5)

Çocukları terör örgütü tarafından daha kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP il binası önünde yaptığı eylem büyüyerek devam ediyor. “Hacire anne” olarak anılan Hacire Akar’ın bireysel olarak başlattığı eylemde aile sayısı 13’e çıktı. Ancak günlerdir gazetelerin manşetini süsleyen, televizyonların canlı yayınlarla aktardığı eylem, Türkiye’de sanat, spor ve iş dünyasından hiç destek görmedi. Yakın zamanda Kaz Dağları, Cumartesi Anneleri, hayvan hakları, kadın hakları gibi birçok konuda sayısız paylaşım yapan ünlüler konu HDP önündeki eylem olunca görmezden geldi.

ANNELER KAZ DAĞLARI KADAR DEĞER GÖRMEDİ

  • Gülben Ergen
  • ***
  • Gülse Birsel
  • ***
  • Meltem Cumbul
  • ***
  • Tarkan
  • Sosyal medyada Kaz Dağları, kadın, çocuk cinayetleri paylaşımları yapan ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK’nın seçimleri iptal etme kararının ardından yaptığı açıklamada, “Sanatçılar da konuşacak” sözleri üzerine “#herşeyçokgüzelolacak” etiketiyle paylaşım yapan Tarkan konu Diyarbakır’daki anneler olunca sessiz kalmayı tercih etti. Kadına şiddet ve kadın hakları için birçok yazı yayımlayan Gülse Birsel Diyarbakır’daki anneleri görmezden gelen bir diğer isim oldu. Canan Kaftancıoğlu’na “asla yalnız yürümeyeceksin” demeyi ihmal etmeyen sık sık politik yorumlarıyla gündeme gelen Meltem Cumbul yine Diyarbakır’daki olaylara sessiz kalırken, Kadın cinayetleri için Twitter’dan birçok paylaşım yapan Gülben Ergen de aynı şekilde suskunluğunu korudu.

BİR TWİT BİLE ATMADILAR

Mehmet Ali Alabora

***

Cem Yılmaz

***

Yıldız Tilbe

Gezi Parkı’nın profesyonel eylemcisi Mehmet Ali Alabora protesto gösterilerini çok sevmesine karşın konu HDP olunca yön değiştirdi. Alabora, Diyarbakır’daki annelerin direnişi konusunda 3 maymunu oynadı. Kaz Dağları için mesaj yayımlayan Yıldız Tilbe ve bir kaz ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak Kaz Dağları’na göndermede bulunan Cem Yılmaz annelerin çığlığını görmezden gelenler arasında yer aldı.

ANNE AYRIMI YAPTI

Halil Ergün

Cumartesi Anneleri gündeme geldiğinde, “Söyleyecek bir laf bile bulamıyorum. Ana yüreği üstüne türküler söylenmiş bu topraklarda, romanlar yazılmış, filmler çekilmiş, hatta bu topraklarda o ismi kullanarak, bütün annelerin üstüne ‘anne yüreği’ diye bir kavram oluşmuş. 700 haftadır analar çaresiz, kimsesiz evlatlarını arıyorlar... Trajedya böyle yazılır” diye konuşan Oyuncu Halil Ergün konu Diyarbakır’daki anneler olunca sustu.

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  • Onlar anne değil mi?
  • Cüneyt Özdemir
  • Gazeteci Cüneyt Özdemir duruma adeta isyan etti. Özdemir, “Diyarbakır’da HDP’nin önünde anneler babalar ‘evlatlarımızı verin’ diye nöbet bekliyorlar. Bakıyorum bizim entel-dantel solcu çevrelerden hiçbir şey yok. Görmezden geliyorlar. Neden kardeşim! Niye görmezden geliyorsun?” dedi. Özdemir devamında, “Öbürünü görüyorsun. PKK’ya bir şey olduğu zaman görüyorsun. HDP’yi görüyorsun. Neden HDP’ye karşı eylem yapıldığı zaman görmezden geliyorsun? Aynı şey, en son orman yangınlarında… Adı ekolojik örgüt, orman yakıyor! Kimse de ses çıkarmıyor. Görmezden geliyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi ya!” dedi.

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