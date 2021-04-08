Almanya Sağlık Bakanı 'Sputnik V' aşısı için Rusya ile görüşecek

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesindeki WDR5 radyosunun "Morgenecho" programında yaptığı açıklamada, Rusya ile "Sputnik V" aşısının tedarik edilmesi konusunda görüşmeler yapacağını belirtti.

"Rusya verileri sağlamalı"

“Sputnik V” aşısının tedariki için öncelikli konunun Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanması olduğunu ifade eden Alman bakan, bunun için Rusya’nın veriler sağlaması gerektiğini söyledi. Spahn, veriler gelmediği sürece aşının onay almayacağını kaydetti.

Bavyera eyaleti 2,5 doz Sputnik aşısı için hazır

Öte yandan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, "Sputnik V" aşısının onay alması durumunda eyalet olarak 2,5 milyon doz aşı alımı için ön sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.

DÜNYA Almanlar hükümetin aşı sözüne inanmıyor