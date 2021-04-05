Dünya Almanlar hükümetin aşı sözüne inanmıyor
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Almanlar hükümetin aşı sözüne inanmıyor

Almanya'da federal hükümet, 21 Eylül'e kadar herkese Kovid-19 aşısı yapılacağı vaadinde bulunmuştu. Ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Almanların üçte ikisi, hükümetin bu sözü tutabileceğine inanmıyor.

Haber Merkezi AA
Almanlar hükümetin aşı sözüne inanmıyor
Angela Merkel

Almanya'da yapılan araştırma, ülkede yaşayanların üçte ikisinin federal hükümetin 21 Eylül'e kadar herkese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağı vaadine inanmadığını ortaya koydu.

İnanmayanların oranı yüzde 62

YouGov adlı araştırma şirketinin Alman Haber Ajansı (DPA) için yaptığı ankete göre, hükümetin Kovid-19 aşısıyla ilgili verdiği sözü tutabileceğine inanmayanların oranı yüzde 62 olarak belirlendi.

Her yetişkine 21 Eylül'e kadar aşı imkanı vaadine inanların oranı da yüzde 23'te kaldı. Ankete katılanların yüzde 15'i ise herhangi bir görüş belirtmedi.

Hedef: 21 Eylül'e kadar herkesin aşılanması

Şansölye Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn, 21 Eylül'e kadar Almanya'da aşı olmak isteyen tüm yetişkinlere imkan sunacaklarını açıklamıştı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi seçmenleri arasında da hükümetin vaadine inanmayanların oranı yüzde 53 olarak tespit edildi.

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