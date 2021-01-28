Almanya'da korona krizi: Yaşlılar sağlık bakanına "Yalvarıyoruz aşılarımızı vurun" diyerek seslendiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Almanya’da, ölüm sayıları rekor düzeylerde seyrederken, aşılama çalışmalarında da büyük bir kriz yaşanıyor. Binlerce aşı randevusu, emeklilere ayrılan fonların yetersizliğinden dolayı ya iptal edildi ya da ertelendi. Bunun sonucunda yüksek risk altındaki yaşlılar aşılanamadı.

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Sağlık Bakanı Spahn’a yalvardılar

Alman yaşlılar ve emekliler, ülkedeki sağlık sisteminde yaşanan sorunları ve mağduriyetlerini Alman Bild gazetesine anlattı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’a “Sana yalvarıyoruz, aşılarımızı vurun” sözleriyle seslenen emekliler, “Bize öyle geliyor ki devletin para biriktirmesi için bizim ölmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Almanya'nın yaşlıları

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Gazeteye konuşan ve konu hakkında dava açacaklarını belirten Almanya’nın emeklilerinin şikayetlerinden bazıları şöyle:

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“Görevlilerle 20 kez konuştum ama randevu alamıyorum”

Emekli muhasebeci Lucia B. (91): Kendimi korumak için nadiren evden çıkıyorum. Artık alışverişi kendim de yapmıyorum; oğlum benim için yapıyor. Güvende olmak ve kaygısız tekrar dışarı çıkabilmek için aşı olmak istiyorum. Ama randevu almıyorum. Yardım hattı görevlileriyle en az 20 kez konuştum. İşe yaramadı. Sistemin tepesinde bir şeyler gerçekten ters gidiyor! Kendimi hiç zorlamak istemiyorum. Ve yardım hattındaki çalışanlar da yardım edemez.

Lucia B.

"Her gün tekrar arayın diyorlar"

Tony Marshall (83): Haftalardır aşı olmaya çalışıyorum ama şansım yok, erteliyorum. Gerçekten çaresizim. Aşı merkezinden "Yarın tekrar arayın!" diyorlar. Tüm koronavirüs gereksinimlerine uyan sadık bir vatandaşım. Ama eyaletten de bir şeyler geri gelmeli!

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Tony Marshall

"Biz yaşlılar ölmeli ki devlet para biriktirebilsin!"

Emekli şube müdürü Irene Z. (81): Aşılar için telefonla üç kez kayıt yaptırdım ve kesin bir taahhüdüm vardı. Randevu her iptal edildiğinde. Şaşırdım, bu aşı benim için hayati önem taşıyor. Risk altındayım ve kalp rahatsızlığım var. Bana öyle geliyor ki, biz yaşlılar ölmeli ki devlet para biriktirebilsin. Maalesef hala yeni bir randevum yok. Sonunda ne zaman aşı olabileceğim belli değil.

Irene Z.