Almanya’da aile içi şiddet vakaları yüksek seviyede seyrediyor.

"Almanya'da neredeyse her iki dakikada bir kişi, aile içi şiddet kurbanı oluyor. Her saat 14'ten fazla kadın, partner şiddetinin kurbanı oluyor. Neredeyse her gün bir partner ya da eski partner, bir kadını öldürme teşebbüsünde bulunuyor. Önemli ölçüde artan rakamlar üzücü gerçeği gösteriyor. Kadına yönelik şiddet, toplumu bir bütün olarak etkileyen günlük bir sorun."