Almanya’da aile içi şiddet vakaları yüksek seviyede seyrediyor.
Almanya'da, aile içi şiddet vaka sayısının geçen yıl 157 bin 550 olduğu ve bunun da ülkede şiddetin yüksek seviyede devam ettiği anlamına geldiği bildirildi.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Aile Bakanı Lisa Paus ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından hazırlanan 2022 aile içi şiddet raporunu tanıttı.
Raporda, 2020’de 146 bin 655 ve 2021’de 144 bin 44 olan aile içi şiddet vaka sayısı, 2022'de 157 bin 550 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın, geçen yıla oranla yüzde 9,4 artış anlamına geldiği ifade edildi.
Aile içi şiddetten mağdur olanların sayısının ise 240 bin 547 olduğu ve geçen yıla oranla yüzde 8,5 artış gösterdiği belirtildi.
Şiddet görenlerin yüzde 80'inin kadın olduğu belirtildi.
Raporda, Almanya’da 2022’de aile içi şiddet sonucunda 133’ü kadın olmak üzere 152 kişinin eşleri tarafından öldürüldüğü vurgulandı.
İçişleri Bakanı Nancy Faeser, raporun herkesi sarsması gerektiğini belirterek, aile içi şiddetin, Almanya'da günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini söyledi.
Paus, raporda açıklanan sayıların ilgili mercilere bildirilen ve tespit edilen rakamlar olduğunu ifade ederek, karanlıkta kalan şiddet olaylarının sayısının çok daha fazla olabileceğini kaydetti.