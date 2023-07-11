Almanya’da aile içi şiddet vakaları yüksek seviyede seyrediyor.

"Aile içi şiddetten etkilenenleri kimse yalnız bırakmamalı. Aile içi şiddet özel bir mesele değil, tüm toplumsal gruplarda ciddi bir sorundur. Yakın çevredeki şiddet birçok kadını etkilediği gibi çocukları veya bakıma muhtaç olanları da etkiliyor. Şiddet sadece dayak veya tacizle başlamıyor, aynı zamanda takip ve psikolojik terörle de ilgili. Etkilenenleri güçlendirmek ve eylemlerini bildirmeleri için onları cesaretlendirme istiyoruz. Ancak bu şekilde daha fazla fail cezai olarak sorumlu tutulabilir."