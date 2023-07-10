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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği restine Almanya'dan cevap

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap vererek, Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı olmadığını söyledi.

17:01 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. "50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum" diyen Erdoğan, ''Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim'' açıklamasında bulundu.


NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Destekliyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini açıkladı. Stoltenberg, "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: ABD her zaman destekledi

Beyaz Saray'dan yapılan ilk açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
  • "Türkiye'nin üyelik süreci Türkiye ile AB arasında bir mesele. ABD Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edeceğiz. ABD'nin odağı NATO'ya katılamaya hazır olan İsveç."

Almanya'dan açıklama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap vererek, Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı olmadığını söyledi.

Scholz
, "İsveç, NATO üyeliği için tüm şartları yerine getirdi. Türkiye'nin AB üyeliği meselesi ise, başka bir soru ve diğer meseleyle ilgisi yok; bir arada değerlendirilmemeli. İsveç'in en hızlı şekilde NATO'ya girmesi için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''NATO Zirvesi'nde önemli kararlara imza atacağız. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir'' ifadelerini kullandı. '50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum' diyen Erdoğan, ''Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim'' açıklamasında bulundu.


#Avrupa Birliği
#Almanya
#Türkiye
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