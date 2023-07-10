Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği restine Almanya'dan cevap

, "İsveç, NATO üyeliği için tüm şartları yerine getirdi. Türkiye'nin AB üyeliği meselesi ise, başka bir soru ve diğer meseleyle ilgisi yok; bir arada değerlendirilmemeli. İsveç'in en hızlı şekilde NATO'ya girmesi için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"