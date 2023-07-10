Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği restine Almanya'dan cevap

Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. "50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum" diyen Erdoğan, ''Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim'' açıklamasında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Destekliyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini açıkladı. Stoltenberg, "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray: ABD her zaman destekledi
- "Türkiye'nin üyelik süreci Türkiye ile AB arasında bir mesele. ABD Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edeceğiz. ABD'nin odağı NATO'ya katılamaya hazır olan İsveç."
Almanya'dan açıklama
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap vererek, Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı olmadığını söyledi.