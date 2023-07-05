|
Dünya

Yaşlı nüfusu artan Almanya acilen bakıcı arıyor

Nüfusu yaşlanan Almanya’da yaşlılara bakacak hemşire açığı büyüyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 2040’a kadar 1.4 milyon yaşlının bakıma muhtaç olacağını açıkladı.

08:15 . 5/07/2023 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

Almanya'nın nüfusu en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya (NRW), yaşlıların ihtiyacını karşılamak için uzmanlar, yurtdışından vasıflı bakıcı ve hemşireler alınmasını istedi. Soruna çözüm bulunamaması halinde sağlık alanında durumun kötüleşeceğine dikkat çeken Özel Sağlık Sigortası Derneği (PKV), şu anda istihdam edilen 140 bin 800 kişiye ek olarak 2040 yılına kadar 56 bin çalışana ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Mevcut hemşirelerin emekliliği yaklaştı

PKV, İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Alman Yaşlılara Yardım Derneği, Almanya'nın güneyinde talebin NRW'den daha fazla olduğunu vurguladı. Mevcut hemşirelerin yüzde 40'ının emeklilik yaşının yaklaştığına da dikkat çekildi ve ülke genelinde hemşire ve bakıcı açığının hızla büyüdüğüne vurgu yapıldı. Yatarak tedavi için uzun bekleme sıralarının olduğu ülkede, açığın bir an önce kapatılması isteniyor.



#Almanya
#Kuzey Ren Vestfalya
#bakıcı
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Klavyede dolar işareti nasıl yapılır?