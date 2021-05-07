Almanya’da Kovid aşısı olanlar kısıtlamalardan muaf olacak

Almanya’da korona virüse karşı aşılananlar ile hastalığı atlatarak sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde hazırlanan yönetmelik Bakanlar Kurulu ve Federal Meclis’in ardından Federal Konsey’de görüşüldü. Söz konusu yönetmeliğin Federal Konsey’de de onaylandığı bildirildi.

Mağaza ve kuaförlere testsiz giriş

Kabul edilen yönetmeliğe göre, koronavirüs aşısının her iki dozunu yaptıran ve iyileşen kişiler sosyal mesafe kuralından ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde yasaktan muaf tutulacak, sosyal mesafesiz şekilde birbirleri ile görüşebilecek.

Yeni uygulama kapsamında söz konusu kişilere mağaza ve kuaförlere de teste ihtiyaç duymadan girebilme hakkı tanınacak.

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Muhalefetten destek



Muafiyet tanıyan yasal düzenlemeye koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanı sıra muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti de destek vermişti.

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Almanya’da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 3 milyon 491 bin 988’e, toplam can kaybı ise 84 bin 410’a ulaştı.

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