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Dünya Almanyada koronavirüs tablosu korkunç Son 24 saatte 247 kişi öldü
AVRUPA

Almanya’da koronavirüs tablosu korkunç: Son 24 saatte 247 kişi öldü

Almanya’da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 247 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 79 bin 628’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Almanya’da koronavirüs tablosu korkunç: Son 24 saatte 247 kişi öldü
Arşiv

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte 25 bin 831 koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 99 bin 273’e ulaştı.


Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 247 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 79 bin 628’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 752 bin kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 267 bin 645 olarak açıklandı.

  • Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.18 olarak tespit edildi.

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