Almanya’da koronavirüs tablosu korkunç: Son 24 saatte 247 kişi öldü

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte 25 bin 831 koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 99 bin 273’e ulaştı.



Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 247 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 79 bin 628’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 752 bin kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 267 bin 645 olarak açıklandı.

Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.18 olarak tespit edildi.

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YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 86

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 86.08 olarak kaydedilen ülkede, 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 20 milyon 49 bin 936 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 276 bin 28 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Almanya genelinde bu zamana kadar 52 milyon 737 bin 238 kişiye test yapıldı.

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