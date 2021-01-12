Koronavirüs Koronavirüs vaka sayısında rekora koşan Almanyada Merkel endişeli 10 haftaya ihtiyacımız var
DÜNYA

Koronavirüs vaka sayısında rekora koşan Almanya'da Merkel endişeli: 10 haftaya ihtiyacımız var

Koronavirüs salgınında ikinci dalgadan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen Almanya'da son haftalarda vaka ve ölüm sayıları alarm veriyor. 27 Aralık'ta ülke genelinde başlayan aşılama ve 14 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan kapanmaya rağmen rakamlar yüksek seyrediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, virüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni türü nedeniyle endişeli. Tam kapanma önlemlerinin nisan ayı başındaki Paskalya tatiline kadar yürürlükte kalmasını isteyen Merkel, “8-10 hafta daha sert kapanmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) toplantısında Covid-19 salgınının seyrine yönelik değerlendirmede bulundu. Başbakan Merkel, Covid-19’un mutasyona uğrayan türünün tehlikesi konusundaki endişelerini dile getirerek, “Salgının yeni boyutuyla mücadele edebilmemiz için 8 ile 10 haftalık zorunlu bir döneme ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Paskalya tatilinde vakalar artar

Bild'in haberine göre; Merkel, mutasyona uğrayan virüsün yol açtığı enfeksiyonların sayısında dramatik bir patlama olduğunu, eğer önü alınmazsa tam kapatma tedbirlerinin alınmak zorunda kalınabileceğini vurguladı. Merkel ayrıca mutasyona uğrayan virüsün yayılmasını başaramamaları halinde, Paskalya tatilinde en az 10 kat daha fazla vaka olacağı konusunda uyarıda bulundu.

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  • Öte yandan Almanya’da corona virüsü salgınına karşı önlem amacıyla 2 Kasım’da kısmi kapanma uygulanmaya başlamıştı. Aralık ayının ortasında önlemler daha da sıkılaştırılmıştı. Son olarak önlemlerin 31 Ocak’a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

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