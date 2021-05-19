Dünya Amerikalı senatörlerden İsraile tam destek tasarısı
AMERİKA

Amerikalı senatörlerden 'İsrail'e tam destek' tasarısı

ABD’de 19 Cumhuriyetçi senatör, Biden yönetimine “İsrail’e verilen tam destek sürdürülmeli” çağrısı yaptı. Senatörler hazırladıkları tasarıda, ‘İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu’ vurgusu yaparak Hamas'ı kınadı.

Haber Merkezi Diğer
Amerikalı senatörlerden İsraile tam destek tasarısı
ABD Senatosu

ABD yönetiminin İsrail'e desteğine ilişkin tartışmalar ve tepkiler büyürken Cumhuriyetçi 19 senatör, bir tasarı hazırladı.

"SARSILMAZ DESTEĞİMİZ SÜRMELİ" ÇAĞRISI

Senato Genel Kuruluna sundukları karar tasarısında ABD'nin İsrail'e olan 'sarsılmaz' desteğinin devam etmesi çağrısı yapan senatörler, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve Hamas'ı kınadıklarını belirtti.

TASARI BIDEN'E TEPKİLER ARTARKEN GELDİ

Cumhuriyetçi senatörlerin 'İsrail'e tam destek tasarısı' hazırlamaları, Demokrat Parti'de progresif kanattaki isimlerin Joe Biden yönetimine 'İsrail'e açık çek verdiği' gerekçesiyle tepki gösterdikleri bir zamanda geldi.

TASARIDA HANGİ SENATÖRLERİN İSİMLERİ VAR?

Cumhuriyetçilerin tasarısına John Barrasso, Marsha Blackburn, John Boozman, Mike Braun, Shelley Moore Capito, Tom Cotton, Kevin Cramer, Ted Cruz, Joni Ernst, John Hoeven, Ron Johnson, John Kennedy , Cynthia Lummis, Marco Rubio, Thom Tillis, Tommy Tuberville ve Todd Young destek verdi.

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