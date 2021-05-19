Dünya Netanyahu Bidendan süre istedi Üç gün daha öldüreyim
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Netanyahu Biden'dan süre istedi: Üç gün daha öldüreyim

Filistin’de 63’ü çocuk 217 masumu katleden İsrail Başbakanı Netanyahu, bombardımanı bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün daha süre istedi. Katliamın en büyük destekçisi ABD Başkanı Biden, partisinde de yükselen tepkiler nedeniyle zor durumda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Netanyahu Bidendan süre istedi: Üç gün daha öldüreyim
Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği belirtildi. İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD’li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu’dan Gazze’ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi.

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SALDIRILAR SÜRECEK

  • Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze’deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi. Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail’in Gazze saldırılarının bugün ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi. Öte yandan İsrail’in Walla News gazetesi muhabirlerinden Barak Rafid da bugün CNN kanalında, İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı.

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ABD YÖNETİMİ BİTSİN İSTİYOR!

İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail’e mesajının, “operasyon süresinin dolmaya başladığı” yönünde olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, önceki akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden: İsrail olmasaydı ABD çıkarlarını korumak için bir İsrail icat etmek zorundaydı
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ABD Başkanı Joe Biden: İsrail olmasaydı ABD çıkarlarını korumak için bir İsrail icat etmek zorundaydı
ABD Başkanı Joe Biden, 1986 yılında katıldığı bir konferansta İsrail ile ilgili söyledikleri sosyal medyada tekrar gündem oldu. Biden konuşmasında, 'İsrail'i desteklediğimiz için özür dilemeye gerek yok. Eğer bir İsrail olmasaydı, ABD çıkarlarını korumak için bir İsrail icat etmek zorundaydı.' ifadelerini kullanıyor.

BIDEN KATİLE ARKA ÇIKMIŞTI

  • Biden’ın görüşmede, “Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail’in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği” belirtilen açıklamada, “Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD’nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı.” ifadeleri kullanılmıştı.

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Joe Biden

Katliama devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonun devam etmesi konusunda kararlı olduğunu belirttiği bildirildi. Görüşmede Netanyahu, Biden’a “İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için operasyonun hedefine ulaşması konusunda kararlı olduğunu” aktardı.

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