​ABD engelledi BM açıklama dahi yapamadı

Yıllardır terör devleti İsrail aleyhine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan kararları veto eden ABD, yeni taktiklerle engelleme çalışmalarını sürdürüyor. BMGK, İsrail ve Filistin arasındaki yükselen tansiyonu, Gazze’ye yönelik hava saldırılarını ve hızla artan sivil kayıplarını görüşmek üzere 3 kez toplandı. Ancak Güvenlik Konseyi somut adım bir yana basın açıklaması dahi yapamadı. ABD her seferinde, Güvenlik Konseyi’nin yapmak istediği açıklamanın gerginliği azaltmaya yardımcı olmayacağı gerekçesiyle açıklamayı engelledi.

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TEK BAŞINA ENGELLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası bir grup gazeteciye konuyu değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun yarın (perşembe) toplanacağını kaydederek, “Güvenlik Konseyi’nden herhangi bir şey çıkmadı. Genel Kurul’da bir karar çıkar çıkmaz mı o Filistin’e ve ne getireceğine bağlı” dedi. Üçüncü toplantının ardından da Güvenlik Konseyi’nin açıklama yapamadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Çin, Norveç ve Tunus’un bir basın açıklaması taslağı vardı. Amerika’nın engellemesi yüzünden basın açıklaması bile yapamadı. Diğer ülkeler tamam, Amerika tek başına engelliyor” diye konuştu.

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Genel Kurul’da konuşacak

BM Genel Kurulu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını görüşmek üzere yarın toplanacak. Genel Kurul’da bir konuşma yapması beklenen Çavuşoğlu’nun, İsrail’in Filistin’deki kanlı saldırılarının durdurulması için ve uluslararası alanda atılması gereken adımlara yönelik çağrıda bulunacağı belirtiliyor.

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