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ANKARA

ABD engelledi BM açıklama dahi yapamadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in saldırıları karşısında BM Güvenlik Konseyi’nin sessiz kalmasına ilişkin, “ABD’nin engellemesi yüzünden basın açıklaması bile yapılamadı. Diğer ülkeler tamam, Amerika tek başına engelliyor” dedi. Çavuşoğlu, Meclis’i Gazze saldırısı ile ilgili bilgilendirdi.

Osman Özgan Yeni Şafak
​ABD engelledi BM açıklama dahi yapamadı
Mevlüt Çavuşoğlu

Yıllardır terör devleti İsrail aleyhine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan kararları veto eden ABD, yeni taktiklerle engelleme çalışmalarını sürdürüyor. BMGK, İsrail ve Filistin arasındaki yükselen tansiyonu, Gazze’ye yönelik hava saldırılarını ve hızla artan sivil kayıplarını görüşmek üzere 3 kez toplandı. Ancak Güvenlik Konseyi somut adım bir yana basın açıklaması dahi yapamadı. ABD her seferinde, Güvenlik Konseyi’nin yapmak istediği açıklamanın gerginliği azaltmaya yardımcı olmayacağı gerekçesiyle açıklamayı engelledi.

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TEK BAŞINA ENGELLİYOR

  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası bir grup gazeteciye konuyu değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun yarın (perşembe) toplanacağını kaydederek, “Güvenlik Konseyi’nden herhangi bir şey çıkmadı. Genel Kurul’da bir karar çıkar çıkmaz mı o Filistin’e ve ne getireceğine bağlı” dedi. Üçüncü toplantının ardından da Güvenlik Konseyi’nin açıklama yapamadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Çin, Norveç ve Tunus’un bir basın açıklaması taslağı vardı. Amerika’nın engellemesi yüzünden basın açıklaması bile yapamadı. Diğer ülkeler tamam, Amerika tek başına engelliyor” diye konuştu.

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Genel Kurul’da konuşacak

BM Genel Kurulu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını görüşmek üzere yarın toplanacak. Genel Kurul’da bir konuşma yapması beklenen Çavuşoğlu’nun, İsrail’in Filistin’deki kanlı saldırılarının durdurulması için ve uluslararası alanda atılması gereken adımlara yönelik çağrıda bulunacağı belirtiliyor.

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Filistin oturumu

  • Çavuşoğlu, Meclis’teki Filistin oturumunda konuştu. Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Gazze’de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar” dedi.

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İşgalci İsrail askerleri, Filistinlilere yönelik saldırıları görüntülemeye çalışan gazetecileri hedef aldı. CNN üst düzey muhabiri Ben Wedeman, İsrail askerleri tarafından tartaklanarak bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar gazeteciler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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