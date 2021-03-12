Ankara'nın tepkisi sonrası IKBY'den açıklama: Türkiye'nin egemenliğine son derece saygılıyız

Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın ziyareti şerefine pul bastıran Barzani yönetimi, pulda sözde büyük Kürdistan propagandası yapmıştı.

Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edilmişti.

"Tasarımcılar tarafından önerildi"

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi, konuya ilişkin açıklamada bulundu. "Pul bastırma IKBY yönetiminin planladığı bir proje değil" ifadesini kullanan Dizayi, "Bildiğiniz gibi dünyanın her yerinde böyle özel günler veya ziyaretlerde pullar belli bir koleksiyon amacıyla basılıyor. Bazı tasarımcılar tarafından önerildi" dedi.

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