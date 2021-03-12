Dünya Ankaranın tepkisi sonrası IKBYden açıklama Türkiyenin egemenliğine son derece saygılıyız
ASYA

Ankara'nın tepkisi sonrası IKBY'den açıklama: Türkiye'nin egemenliğine son derece saygılıyız

Papa’nın Irak’ı ziyaretinde IKBY'nin Türkiye topraklarını kendilerine ait olarak gösterdikleri pullar hazırlamasına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, pulların, IKBY yönetiminin planladığı bir proje olmadığını, bazı tasarımcılar tarafından önerildiğini öne sürdü.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın ziyareti şerefine pul bastıran Barzani yönetimi, pulda sözde büyük Kürdistan propagandası yapmıştı.

Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edilmişti.

"Tasarımcılar tarafından önerildi"

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi, konuya ilişkin açıklamada bulundu. "Pul bastırma IKBY yönetiminin planladığı bir proje değil" ifadesini kullanan Dizayi, "Bildiğiniz gibi dünyanın her yerinde böyle özel günler veya ziyaretlerde pullar belli bir koleksiyon amacıyla basılıyor. Bazı tasarımcılar tarafından önerildi" dedi.

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