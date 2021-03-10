IKBY'den skandal pula ilişkin açıklama: Bastırma planı onaylanmadı

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına ilişkin açıklama yaptı.

"Seçilecek pul yasa ve kanunlara göre olacaktır"

Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.

DÜNYA Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden skandal Papa pulu

Türkiye'den sert tepkiler geldi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Bu paçavraların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten harita skandalına sert tepki: Bu tür paçavraların hiçbir hükmü yok