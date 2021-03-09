Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden skandal Papa pulu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti, skandalla bitti.
Irak'a ilk kez giden Papa unvanını elinde bulunduran Franciscus'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ziyaretinde, Türkiye’yi parçalamaya yönelik imalarda bulunan skandal harita tepki topladı.
HATIRA PULU
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı.
Bastırılan pulda Papa’nın figürüne yer verilirken, başının arkasındaki haritada PKK propagandası yapıldı.
SÖZDE KÜRDİSTAN
Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.