Dünya Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden skandal Papa pulu
ORTADOĞU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden skandal Papa pulu

Papa'nın ziyareti şerefine pul bastıran Barzani yönetimi, pulda sözde büyük Kürdistan propagandası yaptı. Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti, skandalla bitti.

Irak'a ilk kez giden Papa unvanını elinde bulunduran Franciscus'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ziyaretinde, Türkiye’yi parçalamaya yönelik imalarda bulunan skandal harita tepki topladı.

HATIRA PULU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı.

Bastırılan pulda Papa’nın figürüne yer verilirken, başının arkasındaki haritada PKK propagandası yapıldı.

SÖZDE KÜRDİSTAN

Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.

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