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POLİTİKA

Dışişlerinden IKBY'nin Papa puluna sert tepki: Vahim hata derhal düzeltilmeli

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi DHA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti, büyük bir rezaletle son buldu. Irak'a ilk kez giden Papa unvanını elinde bulunduran Franciscus'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ziyaretinde, Türkiye’yi parçalamaya yönelik imalarda bulunan harita tepki topladı.

  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı. Bastırılan pulda Papa’nın figürüne yer verilirken, başının arkasındaki haritada PKK propagandası yapıldı.

Sözde Kürdistan

Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.

Papa’nın nafile turları
DÜNYA
Papa’nın nafile turları

"Vahim bir hata"

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama gecikmedi. Yapılanın vahim bir hata olduğu belirtilen açıklamada, "Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden skandal Papa pulu
DÜNYA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden skandal Papa pulu

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