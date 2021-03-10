Dışişlerinden IKBY'nin Papa puluna sert tepki: Vahim hata derhal düzeltilmeli

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti, büyük bir rezaletle son buldu. Irak'a ilk kez giden Papa unvanını elinde bulunduran Franciscus'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ziyaretinde, Türkiye’yi parçalamaya yönelik imalarda bulunan harita tepki topladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel, hatıra için pul bastırdı. Bastırılan pulda Papa’nın figürüne yer verilirken, başının arkasındaki haritada PKK propagandası yapıldı.

Sözde Kürdistan

Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.

DÜNYA Papa’nın nafile turları

"Vahim bir hata"

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama gecikmedi. Yapılanın vahim bir hata olduğu belirtilen açıklamada, "Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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