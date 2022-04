Avrupa Konseyi Başkanı Michel Borodyanka’yı ziyaret etti

Ukrayna’da bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Kiev bölgesinde bulunan Borodyanka’yı ziyaret etti. Michel, “Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır” dedi.

In Borodyanka.



Like Bucha and too many other towns in #Ukraine



History will not forget the war crimes that have been committed here.



There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

Ukrayna’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin bir süre önce geri çekildiği yerlerden biri olan Borodyanka’yı ziyaret ettiğini duyurdu. Michel, “Borodyanka’dayım. Ukrayna’nın Bucha ve diğer birçok kasabası gibi, tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olamaz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

DÜNYA Buça'daki çok sayda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor

DÜNYA Bucha katliamı ile ilgili korkunç iddia: Konuşmalar telsize yansıdı