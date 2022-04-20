Dünya Avrupa Konseyi Başkanı Michel Borodyankayı ziyaret etti
AVRUPA

Avrupa Konseyi Başkanı Michel Borodyanka’yı ziyaret etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi tüm şiddetiyle devam ederken Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Kiev bölgesinde bulunan Borodyanka’yı ziyaret etti.

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Haber Merkezi DHA
Avrupa Konseyi Başkanı Michel Borodyanka’yı ziyaret etti
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel

Ukrayna’da bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Kiev bölgesinde bulunan Borodyanka’yı ziyaret etti. Michel, “Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır” dedi.

Ukrayna’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin bir süre önce geri çekildiği yerlerden biri olan Borodyanka’yı ziyaret ettiğini duyurdu. Michel, “Borodyanka’dayım. Ukrayna’nın Bucha ve diğer birçok kasabası gibi, tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olamaz” ifadelerini kullandı.

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Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
FOTOĞRAF 9
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Ukrayna Başsavcılığı'ndan yetkililer Facebook'ta yaptıkları açıklamada, Buça'daki bir \"işkence odasında\" elleri bağlı beş kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.<br><br>
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Yapılan açıklamada, \"Savcılar, Kiev bölgesinde Rus savaş suçlarını kaydetmeye devam ediyor. Kiev Bölge Savcılığı ve Kiev bölgesinin çevresindeki savcılıkları prosedür öncülüğünde, savaş kanunu ve adaletini ihlalden cezai işlem yapmaktadır” denildi. <br><br>
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Bununla birlikte, adamların cesetlerinin bir \"çocuk sanatoryumu\"nun bodrumunda bulunduğu belirtildi. Ölümleri bir savaş suçu olarak araştırılıyor.<br><br>
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Yetkililer, \"Rus silahlı kuvvetlerinin askerleri silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından öldürdü. Rus saldırganlığına karışan her savaş suçunun ve kişinin durumunu belirlemek ve onları adalete teslim etmek için tüm önlemler alınmaktadır” dedi.
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Diğer taraftan, Rus askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığı bildirildiğinden, son günlerde Ukraynalı sivillerin sokaklarda ölü bırakıldığı ve toplu mezarların kazıldığına dair haberler arttı.<br><br>
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Kiev Independent gazetesinin haberine göre, Kiev'in bir banliyösü olan Buça haftalardır Rus askeri kontrolü altındaydı ve kasaba geri alınırken yüzlerce sivilin cesetleri bulundu.<br><br>
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Rus güçleri, Ukrayna’nın kuzeyindeki Kiev bölgesinde bulunan Buça şehrinden 30 Mart’ta geri çekildi. Ukrayna ordusu, 31 Mart’ta Rus askerlerinin terk ettiği Buça’ya girdi. 2 Nisan’da Ukrayna güçleri, şehirde sivillerin öldürüldüğünü söyledi.
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3 Nisan’da ise Rusya’nın toplu katliam yaptığı ve 400’den fazla sivili öldürdüğü iddiası gündeme getirildi. Rus tarafı ise, katliamı Ukrayna’nın yaptığını savundu.
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Ancak Rusya, Ukrayna hükümetinin iddialarının \"yanlış\" olduğunu belirterek Rusya’nın suçlarını reddetti.<br><br>
Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında yer alan Buça'daki toplu sivil katliamı dünyayı dehşete düşürürken, Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Yetkililer, elleri bağlı beş erkek cesedinin yer aldığı bir işkence odasını bulduklarını söyledi. Olayı savaş suçu olarak değerlendirdiğini açıklayan Ukrayna Başsavcılığı, sorumluların ceza alması için elinden geleni yapacağını duyurdu. Ancak, Rusya Buça'daki katliamdan sorumlu olduğu iddialarını reddetmeye devam ediyor.
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