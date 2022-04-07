Bucha katliamı ile ilgili korkunç iddia: Konuşmalar telsize yansıdı

Yetkililer, \"Rus silahlı kuvvetlerinin askerleri silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından öldürdü. Rus saldırganlığına karışan her savaş suçunun ve kişinin durumunu belirlemek ve onları adalete teslim etmek için tüm önlemler alınmaktadır” dedi.