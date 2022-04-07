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Dünya Bucha katliamı ile ilgili korkunç iddia Konuşmalar telsize yansıdı
AVRUPA

Bucha katliamı ile ilgili korkunç iddia: Konuşmalar telsize yansıdı

Alman Dış İstihbarat Servisi'ne, Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik vahşeti telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştukları bildirildi.

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​Buça katliamı ile ilgili korkunç iddia: Konuşmalar telsize yansıdı
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Alman Der Spiegel dergisi, Alman Dış İstihbarat Servisi'ne (BND) dayandırdığı haberinde, BND'nin Rus askerlerinin telsiz trafiğini kaydettiğini ve bir askerin diğerine kendisinin Buça'da bisikletli birini vurduğunu söylediği ileri sürüldü.

"Önce sorgulayın sonra vurun"

Başka bir telsiz kaydında ise bir kişinin, "Önce askerleri sorgulayın sonra vurun" dediği belirtildiği savunuldu.

BND kayıtlarının, Buça'daki vahşetin ne tesadüfi ne de kontrolden çıkan askerlerin bireysel eylemleri olmadığını gösterdiği vurgulandı. Telsiz kayıtlarında, askerlerin vahşet ve günlük yaşamları hakkında konuştukları aktarıldı.

Haberde, Rus askerlerin konuşmalarının Buça'da çekilen fotoğrafla örtüştüğüne dikkat çekildi.

Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
FOTOĞRAF 9
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Ukrayna Başsavcılığı'ndan yetkililer Facebook'ta yaptıkları açıklamada, Buça'daki bir \"işkence odasında\" elleri bağlı beş kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.<br><br>
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Yapılan açıklamada, \"Savcılar, Kiev bölgesinde Rus savaş suçlarını kaydetmeye devam ediyor. Kiev Bölge Savcılığı ve Kiev bölgesinin çevresindeki savcılıkları prosedür öncülüğünde, savaş kanunu ve adaletini ihlalden cezai işlem yapmaktadır” denildi. <br><br>
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Bununla birlikte, adamların cesetlerinin bir \"çocuk sanatoryumu\"nun bodrumunda bulunduğu belirtildi. Ölümleri bir savaş suçu olarak araştırılıyor.<br><br>
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Yetkililer, \"Rus silahlı kuvvetlerinin askerleri silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından öldürdü. Rus saldırganlığına karışan her savaş suçunun ve kişinin durumunu belirlemek ve onları adalete teslim etmek için tüm önlemler alınmaktadır” dedi.
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Diğer taraftan, Rus askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığı bildirildiğinden, son günlerde Ukraynalı sivillerin sokaklarda ölü bırakıldığı ve toplu mezarların kazıldığına dair haberler arttı.<br><br>
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Kiev Independent gazetesinin haberine göre, Kiev'in bir banliyösü olan Buça haftalardır Rus askeri kontrolü altındaydı ve kasaba geri alınırken yüzlerce sivilin cesetleri bulundu.<br><br>
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Rus güçleri, Ukrayna’nın kuzeyindeki Kiev bölgesinde bulunan Buça şehrinden 30 Mart’ta geri çekildi. Ukrayna ordusu, 31 Mart’ta Rus askerlerinin terk ettiği Buça’ya girdi. 2 Nisan’da Ukrayna güçleri, şehirde sivillerin öldürüldüğünü söyledi.
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3 Nisan’da ise Rusya’nın toplu katliam yaptığı ve 400’den fazla sivili öldürdüğü iddiası gündeme getirildi. Rus tarafı ise, katliamı Ukrayna’nın yaptığını savundu.
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Ancak Rusya, Ukrayna hükümetinin iddialarının \"yanlış\" olduğunu belirterek Rusya’nın suçlarını reddetti.<br><br>
Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında yer alan Buça'daki toplu sivil katliamı dünyayı dehşete düşürürken, Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Yetkililer, elleri bağlı beş erkek cesedinin yer aldığı bir işkence odasını bulduklarını söyledi. Olayı savaş suçu olarak değerlendirdiğini açıklayan Ukrayna Başsavcılığı, sorumluların ceza alması için elinden geleni yapacağını duyurdu. Ancak, Rusya Buça'daki katliamdan sorumlu olduğu iddialarını reddetmeye devam ediyor.


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