Dünya Buçadaki çok sayda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor
AVRUPA

Buça'daki çok sayda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki yerleşimlerinden çekilmesinden sonra sivillere yönelik katliam iddialarıyla dünya gündemine giren Buça'daki toplu mezar, sokak ve evlerde ölü bulunanların cesetleri, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması için şehirdeki morgda bekletiliyor.

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Haber Merkezi AA
Buçadaki çok sayda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor
Morg.

Rus ordusunun Buça bölgesinde infaz ettiği sivillerin cesetleri kimlik tespiti için bekletiliyor. Üzerinde soğuk hava deposu bulunan 3 adet tır, Buça'nın merkezindeki adli tıp kurumuna ait ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü morgun çevresinde bekliyor.

Tırlarda, Buça, İrpin, Borodyanka ve Gostomel'de Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve çatışmalar nedeniyle korku ve açlıktan öldüğü tahmin edilen sivillerin cesetleri bulunuyor. Cesetler sırasıyla kimlik tespiti için çıkarılarak morga alınıyor.

Oğlunun cesedini bekliyor

Morgun karşısında bekleyen ve güvenlik gerekçesiyle soyadını vermek istemeyen yaşlı kadın Nina, yaptığı açıklamada, Buça'daki çatışmalar sırasında stresten kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oğlunun otopsi sonuçlarını beklediğini söyledi.

Nina, yaklaşık bir ay önce Rus askerlerinin şehirden ayrılmak isteyen sivillere yönelik yoğun ateş açtıklarını belirterek "Demir yolu istasyonunun çevresinde herkese ateş açıyorlardı. Hatta köpekleri öldürüp içme suyu kuyularına attılar insanlar su içmesin diye." dedi.

Öte yandan, kimlik tespit ve ölüm nedeni araştırmaları tamamlanan cesetler, Buça ve diğer kentlerdeki şehir mezarlarında defnediliyor.

Rus ordusu savaş suçu işliyor: 324 hastaneyi yerle bir ettiler
FOTOĞRAF 15
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Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, yeni bir açıklama yaptı.
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Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da 324 hastaneyi hedef aldığını belirterek, \"Rus askerleri, savaşın başından bu yana 14’ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu ve 24 sağlık tesisi restore edilmiyor. Yaklaşık 60 ambulans ateş altında kaldı ve 6 doktor hayatını kaybetti\" ifadelerini kullandı.
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Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Rus ordusu savaş suçu işliyor: 324 hastaneyi yerle bir ettiler
Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, yaptığı açıklamada Rus ordusunun savaşın başından bu yana 14'ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurarak savaş suçu işlediğini belirtti.

Bucha katliamı ile ilgili korkunç iddia: Konuşmalar telsize yansıdı
DÜNYA
Bucha katliamı ile ilgili korkunç iddia: Konuşmalar telsize yansıdı

Buça'dan korkunç görüntüler: Toplu mezardan günlerdir ceset çıkarılıyor
FOTOĞRAF 15
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Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça’daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları bugün de devam etti.<br><br>
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Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.<br><br>
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- Buça ve çevresindeki köylerde bulunan cesetler şehir mezarlığına getiriliyor<br><br>Buça’daki şehir mezarlığında siyah torbaların içine yerleştirilen onlarca sivilin cesedi dikkat çekiyor.
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Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. ​​​​​​​<br><br>
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Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.<br><br>
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Buça'dan korkunç görüntüler: Toplu mezardan günlerdir ceset çıkarılıyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.
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