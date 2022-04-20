Buça'daki çok sayda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor

Rus ordusunun Buça bölgesinde infaz ettiği sivillerin cesetleri kimlik tespiti için bekletiliyor. Üzerinde soğuk hava deposu bulunan 3 adet tır, Buça'nın merkezindeki adli tıp kurumuna ait ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü morgun çevresinde bekliyor.

Tırlarda, Buça, İrpin, Borodyanka ve Gostomel'de Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve çatışmalar nedeniyle korku ve açlıktan öldüğü tahmin edilen sivillerin cesetleri bulunuyor. Cesetler sırasıyla kimlik tespiti için çıkarılarak morga alınıyor.

Oğlunun cesedini bekliyor

Morgun karşısında bekleyen ve güvenlik gerekçesiyle soyadını vermek istemeyen yaşlı kadın Nina, yaptığı açıklamada, Buça'daki çatışmalar sırasında stresten kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oğlunun otopsi sonuçlarını beklediğini söyledi.

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Nina, yaklaşık bir ay önce Rus askerlerinin şehirden ayrılmak isteyen sivillere yönelik yoğun ateş açtıklarını belirterek "Demir yolu istasyonunun çevresinde herkese ateş açıyorlardı. Hatta köpekleri öldürüp içme suyu kuyularına attılar insanlar su içmesin diye." dedi.

Öte yandan, kimlik tespit ve ölüm nedeni araştırmaları tamamlanan cesetler, Buça ve diğer kentlerdeki şehir mezarlarında defnediliyor.

FOTOĞRAF 15 Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, yeni bir açıklama yaptı. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da 324 hastaneyi hedef aldığını belirterek, \"Rus askerleri, savaşın başından bu yana 14’ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu ve 24 sağlık tesisi restore edilmiyor. Yaklaşık 60 ambulans ateş altında kaldı ve 6 doktor hayatını kaybetti\" ifadelerini kullandı. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi. Rus ordusu savaş suçu işliyor: 324 hastaneyi yerle bir ettiler Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, yaptığı açıklamada Rus ordusunun savaşın başından bu yana 14'ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurarak savaş suçu işlediğini belirtti. BiP'te paylaş

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DÜNYA Bucha katliamı ile ilgili korkunç iddia: Konuşmalar telsize yansıdı