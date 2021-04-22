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Dünya Avrupa ve ABDye gözdağı Sabrımızı sınamayın
AVRUPA

Avrupa ve ABD'ye gözdağı: Sabrımızı sınamayın​

Avrupa ve ABD'ye gözdağı: Sabrımızı sınamayın

Putin, ABD ve Avrupa’nın Rusya’yı hedef alan çıkışlarına “Sabrımızı test etmeyin” diye cevap verdi. Yıllık ulusa sesleniş konuşmasını yapan Putin, Ukrayna ve Belarus’ta yaşananların Rusya’yı çevreleme amacı taşıdığını söyledi. Konuşmasında nükleer silah vurgusu da dikkati çeken Rus lider, “Provokasyonlara cevabımız sert olacak” dedi.

Dış Haberler Yeni Şafak
Avrupa ve ABDye gözdağı: Sabrımızı sınamayın​
Rus paraşütçüleri, dün ülkenin batısındaki Kaluga’da hava indirme tatbikatı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün başkent Moskova’da Federal Meclis üyelerine konuştu. Konuşma, Federal Meclis üyelerine hitaben yapılsa da bir ulusa sesleniş konuşması niteliği de taşıyor. ABD ve Avrupa ile ilişkilerin başta Ukrayna olmak üzere gerildiği bir dönemde yapılan konuşmada, Rus liderin dış politika ve güvenlik konularında verdiği sert mesajlar dikkati çekti. Putin’in konuşması, Rus devletinin son dönemde uluslararası düzeyde yaşanan gelişmelere bakış açısını yansıttı. Putin’in isim vermeden ABD ve Batılı ülkelere “kırmızı çizgiyi geçmeyin” uyarısı yaptığı konuşmasında, “Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak” mesajı öne çıktı.

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KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI

  • Konuşmasında, Rusya’nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, “Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya’yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi.” dedi. Rus lider, “Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum.” uyarısında bulundu.

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KÖPRÜLERİ YAKMAK İSTEMİYORUZ

Rus liderin üstü kapalı ABD’yi hedef aldığı değerlendirilen açıklamasında, “Köprüleri yakmak istemiyoruz. Fakat iyi niyetimiz birileri tarafından kayıtsızlık ya da zayıflık olarak algılanırsa ve birileri bu köprüleri kendi yakmak ya da hatta atmak isterse, o zaman bilmelidir ki Rusya’nın buna yanıtı hızlı ve sert olacaktır.”

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RUSYA’YI ÇEVRELEMEK İSTİYORLAR

  • Ukrayna ve Belarus’ta yaşanan gelişmelere de değinen Putin, “Batı ne Ukrayna ne de Belarus’u düşünüyordu. İstedikleri Rusya’yı çevrelemekti. Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor. Rusya’ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır.” dedi.

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NÜKLEER SİLAH VURGUSU

Rus lider konuşmasında ülkesinin nükleer silah kapasitesini de öne çıkarttı. Rusya ordusunun sürekli olarak geliştiğini söyleyen Putin, “Nükleer silahlar dahil askeri teçhizatımızı yeniliyoruz. Yeni güvenlik sistemleri oluşturmalıyız. (Hipersonik füze sistemi) Avangard ve Peresvet sistemleri ordunun kullanımına girdi, yakında da Sarmat füzeleri buna eklenecek. Rus birliklerinin kullanımına (Füze sistemleri) Kinjal, Kalibr ve Tsirkon da girecek.” değerlendirmesinde bulundu.

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