Rusya'dan Ukrayna ve NATO'ya Donbass çağrısı

Rusya ve Ukrayna'yı savaşın eşiğine getiren Donbass krizi, Karadeniz'de gerilimi tırmandırdı. Olaya ABD, İngiltere ve NATO da dahil oldu. Art arda tehdit gibi açıklamalar gelirken, önce ABD Karadeniz'e savaş gemisi göndereceğini duyurdu. ABD bu kararından Biden ve Putin görüşmesi sonrası vazgeçti.

'Gerilim düşüyor' derken bu kez de İngiltere, Karadeniz'e savaş gemisi göndermek için Türkiye'den Boğazlar'dan geçiş izni istedi.

Ukrayna, NATO'ya girmek istediğini açıklarken, NATO da, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunacağını duyurdu.

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"GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Donbas bölgesinde görüşme teklifinde bulundu. Ukraynalı lider, "Bay Putin, daha da ileriye gitmeye ve size Ukrayna’nın Donbas bölgesinde savaşın sürdüğü herhangi bir noktada buluşmayı teklif etmeye hazırım" dedi.

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Tüm bu yaşanan krizlerin ardından son açıklama Rusya'dan geldi. Moskova yönetimi, Kiev ve NATO'yu Donbass'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı.

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Rusya-Ukrayna gerginliği

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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