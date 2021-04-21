Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusyadan ABDye diplomat misillemesi
AVRUPA

Rusya'dan ABD'ye 'diplomat' misillemesi

Geçtiğimiz günlerde seçimlere müdahale, Kırım'ın ilhakı gibi nedenlerle 10 diplomatı ABD'den sınır dışı edilen Rusya, misilleme yaptı. Buna göre, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gortman'a 10 ABD'li diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildi.

Haber Merkezi İHA
Rusyadan ABDye diplomat misillemesi
Arşiv

Rusya-ABD arasında diplomatik kriz derinleşiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’ı Bakanlığa çağırıldığı ifade edilerek, Gorman’a Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nde çalışan 10 diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğine dair nota verildiği açıklandı.

Düşmanca eylemlere karşı misilleme

Söz konusu diplomatlara 21 Mayıs’ta gün sonuna kadar Rusya’yı terk etmeleri için süre verildiğini belirten Bakanlık, söz konusu notanın ABD tarafının Rusya’nın Washington DC Büyükelçiliğinde ve Rusya’nın New York’taki Konsolosluğunda çalışanları “istenmeyen kişi” olarak ilan ederek gösterdiği düşmanca eylemlere karşı misilleme olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 16 Nisan’da yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 10 ABD’li diplomatı sınır dışı edeceklerini açıklamıştı.

ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti

ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl yapılan ABD başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım’ın işgali gerekçeleriyle 15 Nisan’da Rusya’ya yönelik uygulayacağı yeni yaptırımları açıklamıştı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Kasım 2020’de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa, Rusya’nın Kırım’ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa ve SolarWinds olayı olarak bilinen siber saldırı girişimi nedeniyle de 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulanacağı aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca, ABD’deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus diplomatın sınır dışı edildiği belirtilmiş, sınır dışı edilen diplomatların arasında istihbarat görevlilerinin de yer aldığı kaydedilmişti.

Moskova Büyükelçisi Sullivan, ABD’ye döneceğini duyurmuştu

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan dün yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetimi ile istişarelerde bulunmak üzere ABD’ye döneceğini duyurmuştu. Sullivan, “Washington’da Biden yönetimindeki yeni meslektaşlarımla ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu hakkında doğrudan görüşmemin benim için önemli olduğuna inanıyorum. Ayrıca ailemi 1 yıldan fazla bir süredir görmüyorum ve bu da eve dönmem için önemli bir sebep” demişti.

Trump'tan Biden'a tepki: Çok korkunç şeyler oluyor
DÜNYA
Trump'tan Biden'a tepki: Çok korkunç şeyler oluyor

ABD-Rusya gerilimi tırmanıyor: Karadeniz’de restleşme
DÜNYA
ABD-Rusya gerilimi tırmanıyor: Karadeniz’de restleşme

ABD’nin yaptırımlarına Rusya’dan ilk yanıt: Bedelini ödeyecekler
DÜNYA
ABD’nin yaptırımlarına Rusya’dan ilk yanıt: Bedelini ödeyecekler
Abone Ol Google News
Yerlerde sürüklediler

Yerlerde sürüklediler

​Alman polisinden göstericilere insanlık dışı muamele.
Türk Telekomda kritik maç

Türk Telekom'da kritik maç

​Zirveyi yakından ilgilendiren maçı canlı takip etmek için tıklayın.
CHPli Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor

Her gün 2,5<br>milyon öğün

Her gün 2,5
milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması.

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

​Türkiye'nin en uzun bayrak direği 23 Nisan'ı bekliyor.
THY mayıs ayı uçuş planını güncelledi
Ekonomi

THY mayıs ayı uçuş planını güncelledi

Türk Hava Yolları, mayıs ayındaki güncel uçuş planını duyurdu. Uçuş planına göre yolcuların 236 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.
Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz
Ekonomi

Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla her yıl yenilenebilir enerji kapasitesini artıracağını belirterek, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini YEKA yarışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Bu yarışmaları daha önce 1000 megavat gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk. Şimdi 10, 15 ve 20 megavat büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz." dedi.
Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu
Hayat

Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsünde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin açılışı gerçekleştirildi. Ramazan boyunca 26 aşevinin, 44 seyyar mutfağın yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlara ulaştıracağını belirten Dr. Kınık, "Bir taraftan vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurban adaklar burada yemeğe dönüşüyor, diğer taraftan vatandaşlarımızın zekatları, fitreleri bu aşevlerinde sıcak yemeklere dönüşüp mahzun sofraları şenlendiriyor'' ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.