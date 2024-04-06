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Dünya

Avustralya'da sel felaketi: 152 kişi kurtarıldı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde, 152 kişiyi kurtarıldı. Yağışlar sonucu bölgede büyük çapta hasar meydana geldi.

14:37 - 6/04/2024 Cumartesi
IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran şiddetli yağış sellere neden oldu. Avustralyalı yetkililer, bölge halkına daha yüksek noktalara taşınması uyarılasında bulunurken 152 kişinin sel sularından kurtarıldığını duyurdu.


Yetkililer, tehlikeli sel baskınlarının yaşandığı ülkenin en büyük şehri Sydney'de 72 kurtarma operasyonunun gerçekleştirildiğini söyledi. Yeni Güney Galler Eyaleti Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde yerel saatle 05.00'e kadar son 24 saat içinde 4 bin 128 yardım çağrısının alındığını ve 15 tahliye talimatı verildiği kaydedildi.


Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns ise düzenlediği basın toplantısında, “Özellikle Sidney'in batısındaki bazı nehirlerde su seviyesi yükselmeye devam ediyor" dedi.



#Avustralya
#sel
#doğal afet
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