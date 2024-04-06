Avustralya'da sel felaketi: 152 kişi kurtarıldı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran şiddetli yağış sellere neden oldu. Avustralyalı yetkililer, bölge halkına daha yüksek noktalara taşınması uyarılasında bulunurken 152 kişinin sel sularından kurtarıldığını duyurdu.





Yetkililer, tehlikeli sel baskınlarının yaşandığı ülkenin en büyük şehri Sydney'de 72 kurtarma operasyonunun gerçekleştirildiğini söyledi. Yeni Güney Galler Eyaleti Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde yerel saatle 05.00'e kadar son 24 saat içinde 4 bin 128 yardım çağrısının alındığını ve 15 tahliye talimatı verildiği kaydedildi.





Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns ise düzenlediği basın toplantısında, “Özellikle Sidney'in batısındaki bazı nehirlerde su seviyesi yükselmeye devam ediyor" dedi.







