Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına hızlı vize uygulaması: Beş Ege adasında başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakan Miçotakis ile çok açık, net konuştuk. Adaların silahlandırılması meselesi konusuyla ilgili Dışişleri Bakanım kendi muhatabıyla da bunları konuştu, konuşuyor ve konuşacak. Tabii bu iş sadece Yunanistan’dan kaynaklanmıyor, malum Beyaz Saray'daki dostları ve lobi, sürekli olarak bunları tahrik ediyor. Bu tahrik neticesinde de zaman zaman arzu edilmeyen durumlar meydana geldi. Bunu da süratle aşacağımıza inanıyorum" dedi.