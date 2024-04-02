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Yunan adalarına vizesiz seyahat dönemi başladı: İşte kapıda vizenin geçerli olduğu adalar

Aralık ayında Yunanistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından Türk vatandaşları için 7 günlük kapıda vize uygulamasının başlayacağı açıklanmıştı. AP'ye konuşan Yunan yetkililer, Pazartesi günü itibariyle kapıda vize uygulamasının başladığını duyurdu. Kıyılarımıza yakın 10 Yunan adasında 60 euro karşılığında verilecek vize 7 güne kadar geçerli olacak.

Seren Som
11:31 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının haziran ayında başlatılması planlanıyor.
Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının haziran ayında başlatılması planlanıyor.

Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, 1 Nisan Pazartesi günü Türk vatandaşları için kapıda vize uygulamasının başladığını bildirdi.

Kapıda vize 60 euro

Yunan yetkililer, 10 Yunan adasına geçişi sağlayacak yeni vizenin 60 Euroya mal olacağını ve bu ücretin pasaport kontrolü, parmak izi kaydını içereceğini belirtti.


Schengen vizesine gerek yok

Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen’e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek.

Ziyaretçilerin diğer AB üye ülkelerine seyahat etmesine izin verilmeyecek.

Kapıda vizenin geçerli olduğu adalar

7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının,
Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni
'yi içeriyor.

Daha küçük adaların Haziran ayında uygulamaya katılması bekleniyor.


Miçotakis'ten iade-i ziyaret

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyaretin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının başlatılacağı duyurmuştu.


Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.



#Yunan Adaları
#Vize
#Seyahat
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