Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Münih Güvenlik Konferansı marjında ​​bugün bir araya gelerek, ikili ve bölgesel ilişkiler, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyaretinin hazırlıklarını ele aldılar." denildi.