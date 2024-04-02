Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, 1 Nisan Pazartesi günü Türk vatandaşları için kapıda vize uygulamasının başladığını bildirdi.
Kapıda vize 60 euro
Yunan yetkililer, 10 Yunan adasına geçişi sağlayacak yeni vizenin 60 Euroya mal olacağını ve bu ücretin pasaport kontrolü, parmak izi kaydını içereceğini belirtti.
Schengen vizesine gerek yok
Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen’e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek.
Ziyaretçilerin diğer AB üye ülkelerine seyahat etmesine izin verilmeyecek.
Kapıda vizenin geçerli olduğu adalar
Daha küçük adaların Haziran ayında uygulamaya katılması bekleniyor.
Miçotakis'ten iade-i ziyaret
Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyaretin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının başlatılacağı duyurmuştu.
Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.