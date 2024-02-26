MSB'den Yunan profesörün sözlerinin ardından dikkat çeken paylaşım

Yunan askeri akademisyen ve Atina Üniversitesi Türk ve Modern Asya Çalışmaları Bölümü Profesörü Konstantinos Grivas, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilgili bir açıklama yaptı.
Grivas ifadelerinde, Türkiye'nin savaş hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.
Dikkat çeken paylaşım
Yaşananların ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Bakanlık, Grivas'ı açıklamalarının ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan'a göndermede bulundu.
"Maviliğin ardından gelir ansızın..."
Günün fotoğrafı olarak paylaşılan kareye sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorumlar yağdırıldı.