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Dünya

MSB'den Yunan profesörün sözlerinin ardından dikkat çeken paylaşım

Yunan profesör Konstantinos Grivas'ın 'Türkiye savaşa hazırlanıyor' iddiasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, SAT komandolarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan gönderiye, "Maviliğin ardından gelir ansızın" notu düşüldü.

09:53 - 26/02/2024 Pazartesi
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MSB SAT komandolarının fotoğrafını paylaştı
MSB SAT komandolarının fotoğrafını paylaştı

Yunan askeri akademisyen ve Atina Üniversitesi Türk ve Modern Asya Çalışmaları Bölümü Profesörü Konstantinos Grivas, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilgili bir açıklama yaptı.


Grivas ifadelerinde, Türkiye'nin savaş hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.


Grivas açıklamasında
“Türkiye korkunç cephaneliği ile Yunanistan'la topyekun ve uzun süreli bir savaşa hazırlanıyor.” i
fadelerini kullandı.


Dikkat çeken paylaşım


Yaşananların ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.


Bakanlık, Grivas'ı açıklamalarının ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan'a göndermede bulundu.


"Maviliğin ardından gelir ansızın..."


Bakanlık, SAT komandolarının fotoğrafını paylaşarak
"Maviliğin ardından gelir ansızın"
notunu düştü.

Günün fotoğrafı olarak paylaşılan kareye sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorumlar yağdırıldı.




#MSB
#Yunanistan
#Türkiye
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