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Dünya

Yunan basınında gündem Türkiye'nin silah ihracatı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün son raporunda, Türkiye, dünyanın en büyük 11’inci silah ihracatçısı olarak yer aldı. Türkiye’nin son beş yıl içerisinde silah sistemleri ihracatındaki artış, özellikle Yunan basınında geniş yer buldu. Türkiye’nin savunma sanayindeki yükselişine vurgu yapıldı.

10:19 - 13/03/2024 Çarşamba
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Türkiye Savunma Sanayii.
Türkiye Savunma Sanayii.

Türkiye, dünya silah ihracatçıları listesinde 11’inci sıraya yükseldi.


Küresel silah ticaretine ilişkin verileri takip eden Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün son raporuna göre, Türkiye silah ithalatını düşürdü…

Silah satışlarını artıran ülke olarak öne çıktı.


Yunanistan kamuoyunda gündem yeniden Türkiye. Türk savunma sanayisinin bu başarısı, en çok komşu Yunanistan kamuoyunu meşgul etti.


Yunan televizyonu SKAI, Türkiye’nin, silah sistemleri ihracatında en fazla artış görülen ülkelerden biri olduğunu haberleştirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Savunma sanayimize yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi tam anlamıyla bağımsız bir ülke haline getirdik” sözlerine yer verdi.


Tüm silah envanterinin analizi yapıldı


Yunan savunma sitesi Flight.com da, Türkiye’nin beş yıl içerisinde silah sistemleri ihracatını yüzde 106 oranında artırdığına vurgu yaptı.


Pentapostagma gazetesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni savunma teçhizatının modernizasyonuna yönelik devam eden 49 resmi programı sıraladı.


Deniz, kara ve hava kuvvetlerimizin envanterinin kalem kalem analizini yaptı.


Athens Magazine haber sitesi de, Türk Savunma sanayisinin artık devler liginde yer aldığına dikkati çekti.


#Yunanistan
#Türkiye
#Silah İhracatı
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