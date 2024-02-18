Bakan Fidan Yunan mevkidaşı Georgios Gerapetritis ile görüştü

Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darçiaşvili ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanını lekelemekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. Bakan Fidan, Libya meselesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ortak prensip kararına vurgu yaparak, bu konuda yakın bir işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği hususunda anlaştıklarını ifade etti.