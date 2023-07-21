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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ege Adaları' açıklaması: Yunanistan'ı Beyaz Saray'daki dostları tahrik ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakan Miçotakis ile çok açık, net konuştuk. Adaların silahlandırılması meselesi konusuyla ilgili Dışişleri Bakanım kendi muhatabıyla da bunları konuştu, konuşuyor ve konuşacak. Tabii bu iş sadece Yunanistan’dan kaynaklanmıyor, malum Beyaz Saray'daki dostları ve lobi, sürekli olarak bunları tahrik ediyor. Bu tahrik neticesinde de zaman zaman arzu edilmeyen durumlar meydana geldi. Bunu da süratle aşacağımıza inanıyorum" dedi.

13:01 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Miçotakis

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Miçotakis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine düzenlediği ziyaretin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin,
"Yunanistan'la yeni bir dönem başlıyor dediniz. İlerisi için Atina’dan nasıl bir beklentimiz var? Zaten silahsız olması gereken adalarda, burada bir kat edilecek yol, ivme kazandırır mı?"
sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Bunu Sayın Başbakan Miçotakis ile çok açık, net konuştuk. Yani bu adaların silahlandırılması meselesini. Nitekim konuyla ilgili Dışişleri Bakanım kendi muhatabıyla da bunları konuştu, konuşuyor ve konuşacak. Tabii bu iş sadece Yunanistan’dan kaynaklanmıyor, malum Beyaz Saray'daki dostları ve lobi, sürekli olarak bunları tahrik ediyor. Bu tahrik neticesinde de zaman zaman arzu edilmeyen durumlar meydana geldi. Dışişleri Bakanımız Hakan Bey kendi muhatabıyla görüşüyor, Danışmanım Çağatay Kılıç’ın Miçotakis’in özel temsilcisiyle olan münasebetleri bu süreci çok daha farklı kılacaktır. Bunu da süratle aşacağımıza inanıyorum."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Miçotakis
#Yunanistan
43 dakika önce
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