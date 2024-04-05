|
Dünya

Şam'daki konsolosluk saldırısı sonrası İran'dan ABD'ye İsrail mesajı

Terör devleti İsrail geçtiğimiz günlerde İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurmuş ve hava saldırısı sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam yedi kişi ölmüştü. Saldırı sonrası iki ülke arasındaki tansiyon daha da yükselirken, Tahran yönetimi Washington'a İsrail konusunda yazılı mesaj gönderdiğini duyurdu. Söz konusu mesajla İran'ın ABD liderliğini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tuzağına düşmemesi gerektiği konusunda uyardığı bildirildi.

19:26 - 5/04/2024 Cuma
AA
İsrail'in İran'ın Şam konsolosluğunu vurduğu saldırıda yedi kişi ölmüştü.
İsrail'in İran'ın Şam konsolosluğunu vurduğu saldırıda yedi kişi ölmüştü.

İran ile İsrail arasında Şam'daki İran konsolosluğunun vurulması sonrası tansiyon daha da yükselirken Tahran, Washington'a İsrail konusunda yazılı mesaj gönderdiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran, yazılı mesajla ABD liderliğini (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun tuzağına düşmemesi konusunda uyardı. Darbe yememek için kenara çekilin. ABD ise cevap olarak İran'dan Amerikan tesislerini hedef almamasını istedi." ifadelerini kullandı.

İsrail Şam'da İran'ı vurmuştu

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.



#İran
#ABD
#İsrail
23 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
"Bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi'nde ne olmuştur?