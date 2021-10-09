Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz istifa etti

Merkez sağcı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı da olan Sebastian Kurz, düzenlenen basın toplantısında, mevcut hükümetin ortağı Yeşiller Partisi’nin kendisiyle koalisyonu sürdürmek istemediğini ancak salgın, ekonomik durum ve alınan yeni kararların hayata geçirilmesi için ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kurz, Yeşillerin bu yaklaşımının ardından ÖVP yönetiminden çalışmalarını sürdürmelerini istediğini ve Başbakanlık görevine, halihazırdaki Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i önerdiğini bildirdi.

"Kaosu engellemek ve istikrar sağlamak için makamımı Dışişleri Bakanı Schallenberg’e bırakıyorum." diyen Kurz, Schallenberg'in önemli bir siyaset adamı olduğunu kaydederek, kendisinin ise parti genel başkanı ve parti meclis başkanı olarak mecliste mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, dün yaptığı açıklamada, Kurz’la yola devam etmek istemediklerini, ÖVP’nin sorumluluk alarak yeni bir ismi başbakanlık için önermesi gerektiğini duyurmuştu.

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NE OLMUŞTU?

Avusturya’da yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz’un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine yapılan baskının ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açılmıştı.

Avusturya polisi, Kurz’un başında bulunduğu ÖVP ve Başbakanlık binasında arama yapmıştı.

Savcılığın soruşturma dosyasına ulaşan Avusturya Haber Ajansı (APA), dosyada aralarında Başbakan Kurz’un da bulunduğu 10’a yakın kişinin 2016-2018'de Maliye Bakanlığı bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna daha fazla reklam vermek suretiyle, partisi ve şahsı lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edilmesinin sağlandığına dair iddiaların yer aldığını bildirmişti.

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