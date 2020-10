Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaijan’s glorious Army has liberated Garadaghli, Khatunbulag, Garakollu villages of Fuzuli district, and Bulutan, Melikjanli, Kemertuk, Teke and Tagaser villages of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 14, 2020





GÜNDEM Aliyev’den Rusya’nın 'Türkiye masada olamaz' çıkışına rest: Türkiye yoksa çözüm de yok

GÜNDEM Areda Survey Ermenistan'ın saldırılarını vatandaşa sordu: Türk halkı Azerbaycan’ın yanında