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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 8 köy Ermenistanın işgalinden kurtarıldı
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ''Azerbaycan ordusu, 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

  • Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.


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