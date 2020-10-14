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Gündem Aliyevden Rusyanın Türkiye masada olamaz çıkışına restTürkiye yoksa çözüm de yok
POLİTİKA

Aliyev’den Rusya’nın 'Türkiye masada olamaz' çıkışına rest: Türkiye yoksa çözüm de yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya’nın, Karabağ ile ilgili görüşmelere Türkiye’nin katılmasına karşı çıkmasına cevap verdi. Aliyev, “Türkiye olmazsa, bu mesele çözülemez. Bunu herkes anlamalı” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Habertürk’e özel bir röportaj verdi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Aliyev, Türkiye’nin Karabağ ile ilgili gerçekleştirilen görüşmelere katılmasına karşı çıkılmasına cevap verdi.

Türkiye'siz mesele çözülemez

Aliyev, “Türkiye olmazsa, bu mesele çözülemez. Bunu herkes anlamalı. Konunun formal tarafına gelince; Minsk grubu da kalabilir. Zaten, 30 sene boyunca 1 sonuca varamadı. Olabilir. Ancak ne kadar çabuk bu mesele çözülürse, o kadar çabuk Minsk grubuna gerek kalmayacak” dedi.

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Kardeş Türkiye sürecin içinde

Kardeş Türkiye’yi bu sürecin içerisinde görüyoruz ifadelerini kullanan Aliyev, “Esas olan şu ki; Türkiye bu masada olsun. Çünkü Karabağ konusuna ilişkin aziz kardeşim saygılı Recep Tayyip Erdoğan, ve sayın Putin'le defalarca görüştük, konuştuk. Artık uzun yıllardır, 10 seneden fazladır, Türkiye-Rusya gündeminde dayanan bir mesele. Benim de bundan haberim vardı. Hem Türkiye Cumhurbaşkanı, hem Rusya Cumhurbaşkanı konuya ilişkin bana söylemişler.

'Türkiye yoksa ne için konuşuyorsunuz'

İşte, zaten Türkiye var. Şimdiyse daha çok var. Daha büyük hacimde, daha büyük ölçekte. Ve bugün Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu, sayın Lavrov'la görüşüyor. Türkiye Savunma Bakanı sayın Rus Savunma Bakanı Şoygu ile görüşüyor, konuşuyorlar. Kim diyebilir ki, Türkiye yok. Türkiye yoksa, ne için konuşuyorsunuz? Türkiye var ve biz de elimizden geleni yapacağız ki, bundan sonra da olsun” dedi.

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'F-16'ların kullanıldığı iddiası bize atılan çamurdur'

Aliyev, Türk F-16'larının Karabağ'daki çatışmalarda kullanıldığına yönelik iddialara da cevap verdi. Uçakların tatbikat için Azerbaycan'a geldiğini ve Ermenistan'ın saldırılarının ardından burada kalmaya devam ettiğini söyleyen Aliyev, "Uçaklar yerde duruyorlar. Uçakların çatışmalarda kullanıldığı konusu yalan, bu bize atılmış bir çamur ve iftiradır. İstihbaratımız bizi itham eden ülkelerle iletişime geçti. Somut delil istedik, veremediler. Resmi kişilerin açıklamaları kabul edilemez! Ya bunu ispat etsinler, ya da kendi sözlerini geri çeksinler. Öyle bir şey yok. Buna gerek yok. Azerbaycan, yeteri kadar güçlü bir orduya sahiptir" şeklinde konuştu.

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