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Dünya Azerbaycan-Ermenistan ateşkes kararına dair son gelişmeler
ASYA

Azerbaycan-Ermenistan ateşkes kararına dair son gelişmeler

Rusya'nın arabulucuğunda Azerbaycan ile Ermenistan, bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı. Dağlık Karabağ'da ağır yenilgiler alan Ermenistan, Dağlık Karabağ için tavizler verebileceklerini söyleyerek teslim bayrağını çekmişti. Ateşkese dair ilk bilgiler, cenazelerin ve esirlerin değişimi için olduğu yönünde. Bölgede askeri hareketlilik devam ederken, çatışmaların yeniden başlayıp başlamayacağı bilinmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (soldaki) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda masaya oturdu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (soldaki) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda masaya oturdu.

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanları, Rusya'nın arabulucuğunda ateşkes kararı aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya gelmişti.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu.

MSB: Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir
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MSB: Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." dedi.

ATEŞKES NE ZAMAN BİTECEK?

Azerbaycan ordusunun sahadaki başarılı operasyonları, 28 yıl sonra Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması için büyük umut oldu.

Ateşkes kararı hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de hayalkırıklığı ile sonuçlandı ancak iki ülke ateşkesin kapsamına dair somut bir açıklama yapmadı.

Ateşkes kararının esir takasını mı içerdiği yoksa iki ülke arasında müzakere sürecinin başlaması için mi yapıldığı önümüzdeki saatlerde belli olacak.

Dışişleri Bakanlığı: Bu ateşkes Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı: Bu ateşkes Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada ise Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu kaydedildi.

Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi.

ERMENİSTAN 280'DEN FAZLA TANK VE ZIRHLI ARACI İMHA EDİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, 27 Eylül'den ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 12.00'a kadar Ermenistan'ın 280'den fazla tank ve zırhlı aracı, yaklaşık 300 top ve füze sistemi, 60'dan fazla hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, 150'den fazla askeri kamyon ve aracı, 1 S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.

  • Ermenistan ordusuna ait çalışır durumda 18 tank da Azerbaycan ordusunun eline geçti. Ermenistan'ın saldırılarında 31 sivil öldü, 171 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, çatışmalar başladığı günden ateşkese kadar olan sivil can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre 27 Eylül-10 Ekim döneminde 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 171 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1137 ev, 45 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerliyor: Ermenistan ordusu darmadağın
OYNAT 05:29
Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerliyor: Ermenistan ordusu darmadağın
Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı harekat ikinci haftasına girdi. Azerbaycan ordusu birden çok cephede hızlı ilerleme kaydederken, Ermenistan ağır kayıplar verdi. Batı ve Rusya'nın askeri ve siyasi desteğini arkasına alamayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Dağlık Karabağ konusunda tavizler verebileceğini açıklayan Ermenistan'a Azerbaycan, 'İşgal ettiğiniz topraklardan derhal çekilin' yanıtını verdi. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için harekata devam ediyor. Tahkimatları yerle bir olan Ermenistan önümüzdeki günlerde 'teslim bayrağını' çekebilir.
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Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan açıklaması.
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