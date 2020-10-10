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Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan etti: Esir ve cenaze değişimleri yapılacak

Azerbaycan ile Ermenistan Dağlık Karabağ'da bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskovo'da bir araya gelen Bakü ve Erivan tarafları, 10 saatlik görüşmesinin ardından Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişiminin yapılması karar verdi. Ateşkesin ne kadar süreceği açıklanmazken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov taraflar arasındaki esaslı müzakerelerin başlayacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (soldaki) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda masaya oturdu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (soldaki) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda masaya oturdu.

Dağlık Karabağ’da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya’nın çağrısı üzerine Moskova’da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıktı. Taraflar insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.

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Moskova'daki arabulucu Lavrov

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya geldi.

Görüşmeler 10 saatten fazla sürdü

Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu.

AA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov.

Esir ve cenazeler takas edilecek

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi" dedi.

Esaslı müzakereler yeni başlayacak

Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı.

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