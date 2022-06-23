Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Acil Durumlar Bakanlığına ait "BE-200CS" amfibi uçağı, 10 kişilik mürettebatıyla Dalaman Havalimanı'na hareket etti.
Acil Durumlar Bakanlığı Havacılık Müfrezesi Başkanı Tümgeneral Eşref Gasimov, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, uçağın bugünden itibaren Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev alacağını söyledi.
Gasimov, "Bildiğiniz gibi geçen yıl, kardeş Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev aldık. Amfibiler etkili bir yangın söndürme uçağıdır. Su üzerinde durmadan 18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahiptir" ifadesini kullandı.