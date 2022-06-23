Bakan Soylu: Orman yangınıyla ilgili kimlik tespit ettik

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadelede ikinici güne girildi. 200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangınında, ilerleyen alevlerle hümmalı çalışma sürdürülüyor. Kara mücadelesinde 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç ile yangına müdahale edilirken, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA da görev yapıyor. Yangını söndürmek içinde hava trafiğinde de yoğun anlar yaşanıyor.

#CANLI Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Marmaris'te açıklama yapıyor.

https://t.co/Kqva5bEJST — Yeni Şafak (@yenisafak) June 23, 2022

'DÜNE GÖRE ÇOK ÇOK DAHA İYİ DURUMDA'

Bölgeden son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 12'si uçak, 45'i helikopter 57 hava aracıyla alevlere müdahale edildiğini belirterek şunları söyledi: "Şu anda bile uçak yoğunluğundan dolayı bile yüksek sesle konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu çalışmalar dünden bu yana akşam 20.00'ye kadar hava araçlarıyla sürdü. Kara araçlarının yürüttüğü çalışmalar devam etti. Düne göre çok çok iyi durumdayız. Bugün sabah itibariyle artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Bu meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık. Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak.

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12 uçak ve 45 helikopter ile müdahale devam ediyor. Rüzgar biraz artacak ama dün kadar olmayacak. Akşama doğru olumlu gelişmeler bekliyoruz.

AFAD'ımız da çalışmalarıyla bizim gücümüze güç katıyor. 103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda. Bunlara da çok büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Biz ormanımızın tırnaklarına zarar gelsin istemiyoruz, bir dalına zarar gelsin istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bize verdiği araç gereç desteği nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Geçen yıl Muğla'da yaklaşık 50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı."

OYNAT 01:21 Yeni Şafak editörü yangının merkez noktası Marmaris'te son gelişmeleri aktardı Muğla Marmaris'te dün akşam saatlerinde dört farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yeni Şafak olarak bölgeden gelişmeleri anlık olarak aktarıyoruz. Bölgeye giden muhabirimiz Neslihan Altun son durumu yangına müdahale eden ekibe sordu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Marmaris'teki orman yangınıyla mücadelede 2. gün

'KİMLİK TESPİTİMİZ VAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ilk kez TSK envanterinde bulunan bir kerede 7-10 ton su atabilen helikopterlerin de görevde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterleri görevde. Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım.

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SABOTAJ İDDİASI

Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak. Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerindeler. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız."

KILIÇDAROĞLUNA TEPKİ: AFET ÜSTÜNDE SİYASET YAPILMAZ

Geçtiğimiz gün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın söndürmede uçak ve ve helikopterlerin olmadığını iddia etmesine de cevap veren Soylu, "Buralardan hiçbir zaman siyaset devşirmedik. Dervşirenlere de gerekli cevabı verdik. Sele gideriz, yanlış bilgilerle vatandaşımız yanıltmaya, meseleye yardımcı olmaktan ziyade, acaba bu meselede nasıl bir karmaşıklık ve kaos oluşturabiliriz anlayışıyla karşı karşıyayız. Depreme gideriz, çadırın önünde çadır yok diye beyanlarda bulunurlar. Burada helikopter uçarken, helikopter yok diye beyan edenlerin vazifesinin ne olduğunu bilmiyorum. Hepimiz bu ülkenin evladıyız" diye konuştu.

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