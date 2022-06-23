Sabotaj yangını

200 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek için Türkiye tek yürek olurken, ciğerlerimizi kül eden afetle ilgili sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde önceki akşam başlayan orman yangına müdahale sürüyor. Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda meydana gelen yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Dün öğle saatlerinde büyük ölçüde kontrol edilen yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlendi. 200 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek için Türkiye tek yürek olurken, ciğerlerimizi kül eden afetle ilgili sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor.

Orman Genel nMüdürlüğü, havanın naydınlanmasıyla birlikte n20 helikopter ve 14 nuçaklık hava gücüyle nMarmaris'teki yangına nmüdahaleye başladı. nMuğla'nın Marmaris nilçesi Hisarönü nMahallesi Bördübet nmevkisi Amazon nKoyu'nda çıkan orman nyangınına yaklaşık 1600 nkişi müdahale ediyor.n

BÖYLE BİR ORTAMDA YANGIN OLMAZ

Nemin yüzde 42, sıcaklıkların 30 derece, rüzgar hızının 30 km/saat olduğuna dikkat çeken Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz da “Böyle bir ortamda yangının çıkmış olması, bütün bu verileri yan yana koyduğumuzda sabotaj ihtimalini güçlendiriyor” açıklamasında bulundu.

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Yangın bölgesine müdahale eden uçaklardan bazıları, kimyasal karışımlardan elde edilen sıvı bıraktı. Ana bileşeni su alan kimyasalın içerisinde guar zamkı ve kil bulunuyor. Karışımına kırmızı rengi demir oksit veriyor.

TERÖR ŞÜPHESİ OLABİLİR

Türkyılmaz, "Mevsimsel istatistikleri yan yana koyduğumuzda, demografik yapı ve oradaki zirai ve ormanla ilgili üretim aşamalarını yan yana koyduğumuzda normalde böyle bir yangının rutin içerisinde olmaması gerekiyor. Üç ayrı noktada yangının başlamış olması sabotaj ihtimalini artırıyor. TSK’nın İHA ve SİHA’larla yapmış olduğu operasyonlar sayesinde terör örgütü kıpırdayamıyorlar. Tek varlıklarını gösterecekleri alanlar Türkiye’nin ciğerleri olan ormanlar” dedi.

SABOTAJ İHTİMALİ YÜZDE 90

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu. Yangının Marmaris’in en genç ormanlarının olduğu bölgede çıktığına dikkat çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, “Sabotaj ihtimali yüzde 90” dedi. Bölgedeki köylülerin kaçan kişilerin olduğunu söylediğini kaydeden Oktay, “Polis bölgeyi inceliyor” diye konuştu.

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ÖZEL EKİP ARAŞTIRIYOR

Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çıkış nedeninin tespiti için özel ekip kurulduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Marmaris'teki orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.

KÖYCEĞİZ’DE DE BAŞLADI

Öte yandan Köyceğiz ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bot hesaplarla dezenformasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter’da #marmaris etiketi üzerinden yapılan paylaşımların yüzde 59,42'sinin bot hesaplardan gönderildiğini açıkladı. EGM, dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının yöneticilerine işlem başlatıldığını bildirdi. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yangın ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden, yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı aktarıldı. REKLAM





Erdoğan havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu. Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.





Amansız mücadele

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınını yakından takip etmek için önceki gece 00.20'de bölgeye geldi. Bakanlar yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Söndürme çalışmalarında çevre il emniyet müdürlüklerinden 12 TOMA da görevlendirildi. Muğla’dan 5, Afyonkarahisar’dan 1, Denizli’den 1, İzmir’den 5, Manisa’dan 2 ve Aydın’dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ve 24 personel sevk edildi.

151 kişiye tahliye

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi" diyen Kirişci, 151 kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Yangınla ilgili sabotaj kuşkularının olduğunu da vurgulayan Kirişci, "Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi" diye konuştu. Gece görüşlü helikopterlerin 4 Temmuz'da teslim edileceğini söyleyen Kirişci, "İhaleler tamamlandığında kendi bakanlığımızın envanterinde 55 adet helikopter, 20 adet uçak olacak" şeklinde konuştu.

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