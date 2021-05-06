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Dünya Azerbaycanlı spikerin Gates çiftinin ayrılık haberine yorumu kırdı geçirdi Adam koyabilse avrada çip koyar
ASYA AKTÜEL

Azerbaycanlı spikerin Gates çiftinin ayrılık haberine yorumu kırdı geçirdi: Adam koyabilse avrada çip koyar

Microsoft’un kurucusu ve eski CEO’su Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Azerbaycanlı spiker haberi sunarken, Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarına gönderme yaptı. Spikerin "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar" yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu. O anların videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Haber Merkezi Diğer
Azerbaycanlı spikerin Gates çiftinin ayrılık haberine yorumu kırdı geçirdi: Adam koyabilse avrada çip koyar
Azerbaycanlı spikerin Gates çiftinin ayrılık haberine ​yorumu kırdı geçirdi

Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin iş adamların biri olan Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanmaya karar verdi. Bu karar, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Çok değil, birkaç gün öncesine kadar başarılı bir evliliğin sırrını açıklayan Bill Gates’in, 27 yıllık birlikteliklerini noktalayacağını duyurması Azerbaycan’da da gündemin ilk sıralarında yerini aldı.

  • Ülkede yayın yapan “Güne Doğru” adlı programda kadın sunucunun bu evliliğin bitmesine yönelik yorumu ise sosyal medyayı adeta salladı.

27 yıllık evlilik bitiyor: Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı
HAYAT
27 yıllık evlilik bitiyor: Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Azerbaycanlı sunucu, “Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar” şeklinde yorum yaptı. Bu eğlenceli anları, özellikle Twitter kullanıcılarından çok sayıda kişi paylaştı.

146 milyar dolarlık boşanma
HAYAT
146 milyar dolarlık boşanma

"İlişkimiz üzerinde epey düşündük"

Bill-Melinda Gates çifti, 27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirtmişti. Bill Gates, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurmuştu.

Bill Gates mikroçip iddialarına yanıt verdi
KORONAVİRÜS
Bill Gates mikroçip iddialarına yanıt verdi
  • Gates, açıklamasında "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini de kullandı.
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