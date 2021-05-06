Azerbaycanlı spikerin Gates çiftinin ayrılık haberine yorumu kırdı geçirdi: Adam koyabilse avrada çip koyar

Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin iş adamların biri olan Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanmaya karar verdi. Bu karar, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Çok değil, birkaç gün öncesine kadar başarılı bir evliliğin sırrını açıklayan Bill Gates’in, 27 yıllık birlikteliklerini noktalayacağını duyurması Azerbaycan’da da gündemin ilk sıralarında yerini aldı.

Ülkede yayın yapan “Güne Doğru” adlı programda kadın sunucunun bu evliliğin bitmesine yönelik yorumu ise sosyal medyayı adeta salladı.

HAYAT 27 yıllık evlilik bitiyor: Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Azerbaycanlı sunucu, “Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar” şeklinde yorum yaptı. Bu eğlenceli anları, özellikle Twitter kullanıcılarından çok sayıda kişi paylaştı.

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"İlişkimiz üzerinde epey düşündük"

Bill-Melinda Gates çifti, 27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirtmişti. Bill Gates, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurmuştu.

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