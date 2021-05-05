146 milyar dolarlık boşanma ​

27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini ve kurdukları vakıf ile dünyanın her yerine çift olarak yardım ulaştırdıklarını belirten Gates, “Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz.” ifadesini kullandı. Diğer taraftan boşanma haberi, çiftin büyük servetlerini nasıl böleceklerine dair soruları gündeme getirdi.
- Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, 146 milyar dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda bulunuyor. Gates, evlilik yoluyla edinilen tüm varlıkların evlilik öncesi anlaşmada aksi belirtilmedikçe yarı yarıya bölündüğü Washington eyaletinde yaşıyor. Ancak Bill Gates’in sözcüsü, çiftin böyle bir anlaşma imzalayıp imzalamadığı konusunda yorum yapmayı reddetti. Boşanma kararının ardından Bill ve Melinda Gates’in kurdukları vakfın geleceği de merak konusu oldu.