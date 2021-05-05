146 milyar dolarlık boşanma ​

27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini ve kurdukları vakıf ile dünyanın her yerine çift olarak yardım ulaştırdıklarını belirten Gates, “Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz.” ifadesini kullandı. Diğer taraftan boşanma haberi, çiftin büyük servetlerini nasıl böleceklerine dair soruları gündeme getirdi.

HAYAT 27 yıllık evlilik bitiyor: Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı