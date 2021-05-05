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Hayat 146 milyar dolarlık boşanma
AKTÜEL

146 milyar dolarlık boşanma ​

Microsoft’un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı. Bill Gates, boşanmayı Twitter’dan “İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık” mesajıyla duyurdu. Çiftin büyük serveti nasıl bölüşeceği merak konusu oldu. Bill Gates 146 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
146 milyar dolarlık boşanma ​
Melinda Gates - Bill Gates

27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini ve kurdukları vakıf ile dünyanın her yerine çift olarak yardım ulaştırdıklarını belirten Gates, “Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz.” ifadesini kullandı. Diğer taraftan boşanma haberi, çiftin büyük servetlerini nasıl böleceklerine dair soruları gündeme getirdi.

27 yıllık evlilik bitiyor: Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı
HAYAT
27 yıllık evlilik bitiyor: Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı
  • Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, 146 milyar dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda bulunuyor. Gates, evlilik yoluyla edinilen tüm varlıkların evlilik öncesi anlaşmada aksi belirtilmedikçe yarı yarıya bölündüğü Washington eyaletinde yaşıyor. Ancak Bill Gates’in sözcüsü, çiftin böyle bir anlaşma imzalayıp imzalamadığı konusunda yorum yapmayı reddetti. Boşanma kararının ardından Bill ve Melinda Gates’in kurdukları vakfın geleceği de merak konusu oldu.
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