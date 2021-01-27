Koronavirüs Bill Gates mikroçip iddialarına yanıt verdi
DÜNYA

Bill Gates mikroçip iddialarına yanıt verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya yüzlerce komplo teorisi çıkmıştı. Bunlardan biri de Gates'in salgını insanları kontrol etmeye çalışmak için yarattığı, maddi çıkar elde etmek istediği ve aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştirecekleri de yer alıyordu. Gündemde uzun süre yerini koruyan teori hakkında konuşan Gates, çıkan haberleri karşı şaşkınlık duyduğunu, büyük olasılıkla salgının yarattığı korku ortamı ve sosyal medyanın hayatımızdaki rolünün artması nedeniyle yayıldığını düşündüğünü söyledi.

Haber Merkezi Reuters
Bill Gates
Bill Gates

Microsoft'un kurucularından olan ve 132 milyarlık servetiyle dünyanın en zengin ilk 10 insanı arasında yer alan Bill Gates' yönelik komplo teorilerinin sonu gelmiyordu. Salgının başladığı günden itibaren, salgının çıkış noktası ve salgınla mücadele eden isimlerin amaçları ile ilgili milyonlarca teori üretilmiş ve bu teoriler internette yayılmıştı.

Çip yerleştirme teorisi

Bu teorilerin arasında ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci ve Gates'in, salgını insanları kontrol etmeye çalışmak için yarattıkları, salgından maddi çıkar elde etmek istedikleri ve aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştirecekleri de yer alıyordu.

Salgının yarattığı korkuya bağladı

Gates Reuters'a yaptığı açıklamada, kendisi ve Fauci ile ilgili sosyal medyada dolaşan ve sayısı milyonlara ulaşan "çılgın komplo teorilerinin" büyük olasılıkla salgının yarattığı korku ortamı ve sosyal medyanın hayatımızdaki rolünün artması nedeniyle yayıldığını düşündüğünü söyledi.

Bill Gates koronavirüs aşısı yaptırdı
KORONAVİRÜS
Bill Gates koronavirüs aşısı yaptırdı
  • Gates "Bu teorilerde benim ve Dr. Fauci'nin adının geçeceğini kimse tahmin edemezdi. Bundan dolayı şaşkınlık duyuyorum ve yakın zamanda biteceğini umuyorum" dedi.

Aşı gönüllüsü profesör isyan etti: Duyduklarıma gerçekten inanamıyorum
KORONAVİRÜS
Aşı gönüllüsü profesör isyan etti: Duyduklarıma gerçekten inanamıyorum

Mücadele için kaynak sağlamıştı

2014 yılında Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığı pozisyonundan ayrılan Gates, Bill and Melinda Gates Vakfı üzerinden koronavirüs ile küresel anlamda mücadele edilebilmesi için en az 1.75 milyar dolarlık kaynak sağlamıştı.

Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a koronavirüs suçlaması: Virüs onların elinden çıktı
KORONAVİRÜS
Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a koronavirüs suçlaması: Virüs onların elinden çıktı

"İnsanlar buna gerçekten inanıyor mu?"

Gates "İnsanlar buna gerçekten inanıyor mu? Bu konuda gerçekten araştırma yapmalı ve insanların davranışlarına nasıl etki ettiğini ve bunu azaltmak için neler yapabileceğimizi anlamalıyız." dedi.

Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a koronavirüs suçlaması: Virüs onların elinden çıktı
KORONAVİRÜS
Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a koronavirüs suçlaması: Virüs onların elinden çıktı
Abone Ol Google News
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Fırtına balığı sahile 60 metre uzaklıktaki balkona fırlattı.
Çok mutluyum

Çok mutluyum

​Fenerbahçe, Mesut Özil için imza töreni düzenliyor.
Almanyada evden çalışma artık zorunlu

Almanya'da evden çalışma artık zorunlu

​Uymayanlara 270 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

​Erzurum, Türkiye'nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar.
Epilepsi hastası kızımıza<br>eliyle meyve soyup yedirdi

Epilepsi hastası kızımıza
eliyle meyve soyup yedirdi

​Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği depremzede aile o anları anlattı.

Erdoğan: Kendilerine militan denen herkes dava açsın

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.