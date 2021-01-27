Bill Gates mikroçip iddialarına yanıt verdi

Microsoft'un kurucularından olan ve 132 milyarlık servetiyle dünyanın en zengin ilk 10 insanı arasında yer alan Bill Gates' yönelik komplo teorilerinin sonu gelmiyordu. Salgının başladığı günden itibaren, salgının çıkış noktası ve salgınla mücadele eden isimlerin amaçları ile ilgili milyonlarca teori üretilmiş ve bu teoriler internette yayılmıştı.

Çip yerleştirme teorisi

Bu teorilerin arasında ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci ve Gates'in, salgını insanları kontrol etmeye çalışmak için yarattıkları, salgından maddi çıkar elde etmek istedikleri ve aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştirecekleri de yer alıyordu.

Salgının yarattığı korkuya bağladı

Gates Reuters'a yaptığı açıklamada, kendisi ve Fauci ile ilgili sosyal medyada dolaşan ve sayısı milyonlara ulaşan "çılgın komplo teorilerinin" büyük olasılıkla salgının yarattığı korku ortamı ve sosyal medyanın hayatımızdaki rolünün artması nedeniyle yayıldığını düşündüğünü söyledi.

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Gates "Bu teorilerde benim ve Dr. Fauci'nin adının geçeceğini kimse tahmin edemezdi. Bundan dolayı şaşkınlık duyuyorum ve yakın zamanda biteceğini umuyorum" dedi.

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Mücadele için kaynak sağlamıştı

2014 yılında Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığı pozisyonundan ayrılan Gates, Bill and Melinda Gates Vakfı üzerinden koronavirüs ile küresel anlamda mücadele edilebilmesi için en az 1.75 milyar dolarlık kaynak sağlamıştı.

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"İnsanlar buna gerçekten inanıyor mu?"

Gates "İnsanlar buna gerçekten inanıyor mu? Bu konuda gerçekten araştırma yapmalı ve insanların davranışlarına nasıl etki ettiğini ve bunu azaltmak için neler yapabileceğimizi anlamalıyız." dedi.