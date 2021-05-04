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Hayat 27 yıllık evlilik bitiyor Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı
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27 yıllık evlilik bitiyor: Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

Microsoft’un kurucusu ve eski CEO’su Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
27 yıllık evlilik bitiyor: Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı
Gates çifti boşanıyor.

Dünyanın en zengin işadamlarından biri olan Microsoft’un kurucusu ve eski CEO’su Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Gates sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik" dedi.

Açıklamada, "Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz, ancak hayatımızın bundan sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize artık inanmıyoruz" ifadelerine yer verildi. Gates ayrıca, "Aile mahremiyetlerinin korunmasını istediklerini" belirtti.

İHA

Geçen yıl, Microsoft’un yönetim kurulundan istifa eden Gates’in, Melinda Gates ile birlikte 2000 yılında kurdukları kar amacı gütmeyen Bill ve Melinda Gates Vakfı’nda vakıf eşbaşkanı olarak çalışmalarına devam edeceği bekleniyor.

İHA

Gates çifti, Microsoft’ta tanışmalarının ardından 1994’te yılında evlenmişti. Çiftin Jennifer, Phoebe ve Rory Gates adında 3 çocukları var.

Bill Gates Trakya'dan arazi mi aldı: Fırsatçılar harekete geçti
FOTOĞRAF 18
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Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da toprak aldığına ilişkin iddialar, sosyal medya ve bazı bazı yerel haber sitelerinde yer aldı. Bunun üzerine harekete geçen bazı kişilerin özellikle gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa'da, Trakya'dan parsel satmaya başladığı öğrenildi.
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Emlakçılar ve uzmanlar, arsa spekülatörlerine karşı halkı uyardı. Edirneli şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, Trakya'da çok uzun yıllardan beri birçok yatırımcı yer alıyor, bu yeni bir şey değil. Bunların içinde yerli de var yabancı da var. Ancak hiçbir küresel yatırımcı, bir yerde yatırım yapacağı zaman ortaya çıkmaz. Hatta bu gelişmenin kolay kolay ortaya çıkmasını istemez. Böyle bir konu ortaya çıkıyorsa, gerçek olsa da olmasa da bir nedeni olabilir, daha önce burada yatırım yapmış olanlar yerlerini değerlendirmek, fiyatlarını artırmak için bu tür haberlere, sansasyona ihtiyaç duyarlar, bunu ortaya çıkarmak için yapılan söylentidir bence..
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Böylece burada, özellikle pandemi nedeniyle durağanlaşan emlak piyasasını canlandırmak için bir haberdir, diye düşünüyorum. Çok insan yatırım yaptı. Hızla bunları değerlendirmek istiyorlar. Pandemiden dolayı da değerlendirme olanakları yok. Bunun tek yolu, böyle sansasyonel haberlerle piyasayı canlandırıp yüksek fiyata satabilmek.
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'YURT DIŞINDA PAZARLAMAYA BAŞLAMIŞLAR' <br> <br> Bill Gates'e komşu olun diye yurt dışında pazarlama hareketi başlamış diyen Döleneken, Satanlar Türkiye'den, satmaya çalıştıkları da oradaki Türk, gurbetçi vatandaşları. Yurt dışından bir arkadaşım yazdı. Burada da bölgeyle ilgili pazarlama yaptıklarını belirtti. Bill Gates 600 bin dönüm yer aldı, siz de alın diye mesaj gönderildiğini söyledi. Tapuları da göndererek gelin siz de Bill Gates'e komşu olun, diye yurt dışında pazarlama hareketi başlamış dedi.
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'PARSEL BAŞINA 8 BİN EURO ALIYORLAR' <br> <br> Özellikle gurbetçilere parseli 8 bin eurodan arsa satılmaya çalışıldığını kaydeden Döleneken, Bizim ülkemizde de hemen esnek koşullara uyan bir pazar mekanizması olduğu için, madem Bill Gates'in adı çıktı, haber yapıldı denilerek hemen Avrupa'da pazarlaması başlamış. Bazıları satılmış bile sanırım. Satanlar Türkiye'den, satmaya çalıştıkları da oradaki Türk, gurbetçi vatandaşları anladığım kadarıyla. 8 bin euroya parsel satıyoruz diye, paralarını alıyorlar diye konuştu.
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'AMAÇ EMLAK PİYASASINI CANLANDIRMAK' <br><br> Bill Gates gibi küresel yatırımcıların, yatırım yapacağı zaman kendisinin ya da şirketinin hemen ortaya çıkmayacağına dikkat çeken Döleneken, Bu gelişmenin kolay kolay ortaya çıkmasını istemez. Böyle bir konu ortaya çıkıyorsa, gerçek olsa da olmasa da bir nedeni olabilir, daha önce burada yatırım yapmış olanlar yerlerini değerlendirmek, fiyatlarını artırmak için bu tür haberlere, sansasyona ihtiyaç duyarlar, bunu ortaya çıkartmak için yapılan bir söylentidir bence. Böylece burada, özellikle pandemi nedeniyle durağanlaşan emlak piyasasını canlandırmak için bir haberdir, diye düşünüyorum dedi.
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BUNLARA KULAK ASILMAMALI <br>< br> Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda da söz konusu iddianın gerçekliği konusunda bir bilgileri olmadığını belirterek, vatandaşların söz konusu iddialara kulak asmaması gerektiğini belirtti. Feda, Toprağımızın değerini bilelim. Dış yatırımcıya toprağımızı, elimizden geldiğince satmamaya çalışalım. Bedava gidiyor şu anda arsalar. Burada yapılacak bir yatırım 10 yıl sonra Avrupa pazarından yeniden Türkiye'ye pazarlanacak. Bunları insanımızın bilinçlenerek görmesi, bu yatırımları kendileri yapması gerekiyor diye konuştu.
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'FIRSATÇILIK YAPIP FAYDALANMAYA ÇALIŞIYORLAR' <br> <br> Tekirdağ'da 32 yıllık emlakçılık yapan Hasan Alçam ise vatandaşların bu söylentilere inanmaması gerektiğini ifade etti. Alçam, Vatandaşımızı böyle şeylere inanmasınlar. Özellikle gurbetçi kardeşlerimizi bu şekilde kandırıp fırsatçı emlakçılar da bu durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. Burada büyük firmaları kullanıyorlar. Böyle şeylere inanmasınlar. İnsanları böyle kandırıyorlar. Diyorlar ki, buradan yol geçiyor, burayı Amerika veya Arap firması aldı deyip satış yapıyorlar. Milletimiz de temiz kalbiyle inanıyor bunlara diye konuştu.
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URLA'DA BRAD PITT VE ANGELINE JOLI EV ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ <br> <br> ​İzmir'in doğal güzellikleriyle ünlü Urla ilçesinde ABD'li sinema yıldızlar Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti ile dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da villa aldığı söylentisi yayılmıştı.
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Pitt ile Angeline Jolie'nin İtalyan bir emlak şirketi aracılığıyla 2,6 milyon dolara 4 katlı, 7 yatak odası, 2 oturma odası, özel havuz ve spor salonunun olduğu, 2 bin 500 metrekarelik, süper lüks malikane almasının ardından ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da aynı yerden ev aldığı iddia edilmişti.
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Pitt ile Jolie ve Ronaldo'nun villa aldığının yayılmasının ardından bölgedeki arazi fiyatları artmış, o dönem 400 bin TL'lik bir arazinin fiyatı, 750 bin TL'ye çıkmıştı.
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Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
Title
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
Title
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
Title
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
Title
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
Title
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
Title
Bill Gates.
Bill Gates Trakya'dan arazi mi aldı: Fırsatçılar harekete geçti
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı söylentileri fırsatçıları harekete geçirdi. Fırsatçıların özellikle gurbetçilerin yaşadığı Avrupa'daki ülkelerde Trakya'dan parsel satmaya başladığı öğrenildi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yapılan araştırmalarda tapu kayıtlarında 'Gates' ya da 'Bill ve Melinda Gates Vakfı' adına arazi kaydına rastlanılmadı. Şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, söylentilerin ardından gurbetçilere arsa satıldığını belirterek, "Bill Gates'e komşu olacaksınız, 8 bin euroya parsel satıyoruz diye paralarını alıyorlar" dedi.

Video: Bill Gates insan dışkısından elde edilen suyu içti!


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