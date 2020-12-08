Azeri Albay Hüseynov 29 yıl önce Azerbaycan'ın zaferini böyle tarif etmişti: Ya bizimle adam gibi yaşarsınız ya da it gibi kovulursunuz

Azerbaycan'ın tanınmış halk figürlerinden olan ve Siyah Albay lakabıyla bilinen Albay Fatulla Hüseynov 1991 yılında yaptığı bir konuşmada adeta Azerbaycan'ın bu günlerdeki zaferini tarif etmişti.
ADETA ZAFERİ TARİF ETTİ
Azerbaycan ve Ermenistan arasında 4 hafta süren çatışmaların ardından Dağlık Karabağ anlaşması imzalanmış ve Ermenistan yıllardır işgal altında tuttuğu bölgeleri boşaltmıştı.
Fatulla Hüseynov o konuşmasında kullandığı ifadeler şöyle:
"Bunu bilin. Bizimle insan gibi yaşayacaksanız yaşayın. Yaşamazsanız sizi it gibi kovacağız öldüreceğiz"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan işgali altındaki bölgelerin nasıl geri alındığını anlatırken, 'Ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovuyor' ifadesini kullanmıştı.