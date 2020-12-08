Azeri Albay Hüseynov 29 yıl önce Azerbaycan'ın zaferini böyle tarif etmişti: Ya bizimle adam gibi yaşarsınız ya da it gibi kovulursunuz Azerbaycan'ın tanınmış halk figürlerinden olan ve Siyah Albay lakabıyla bilinen Albay Fatulla Hüseynov 1991 yılında yaptığı bir konuşmada Ermeni bir kanaat önderine "Ya bizimle adam gibi yaşarsınız ya da it gibi kovulursunuz" diyerek adeta Azerbaycan'ın bu günlerdeki zaferini tarif etmişti. Hüseynov'un bu sözlerinin üstünden 29 yıl geçtiğinde ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan işgali altındaki bölgelerin geri alınmasını 'Ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovuyor' ifadeleriyle anlattı.

Haber Merkezi 08 Aralık 2020, 11:26 Son Güncelleme: 08 Aralık 2020, 11:33 Yeni Şafak