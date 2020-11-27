Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan Azerbaycan zaferle çıktı. Dağlık Karabağ Anlaşması ile Ermenistan yıllardır işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmeye başladı. Tüm dünya zaferin ardından Türkiye'nin Güney Kafkasya'da artan etkinliğini konuştu. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey 90'lı yıllarda bugünleri tarif etmişti.

OYNAT 00:23 30 yıl önce adeta bugünleri tarif etti: Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek Ermenistan karşısında Türk savunma sanayi ürünleri ile zafer elde eden Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını Ermenistan'dan geri aldı. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey 30 yıl önce yaptığı konuşmada adeta bugünleri görmüş gibi konuşmuştu. Elçibey 90'lı yıllarda yaptığı bir konuşmada 'İleride Türkiye'nin güçlenmesi bizim kaderimizde değişikliğe neden olacak' ifadelerini kullanmıştı.



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Ermenistan ordusuna karşı Türk yapımı İHA ve SİHAları kullanan Azerbaycan ordusu çatışmalar sonucu ezici bir üstünlük elde etti.

Azerbaycan işgal altındaki çoğu toprağını özgürleştirirken, Azerbaycan'ın zaferinde Türk savunma sanayisi ürünleri büyük rol oynadı.

BUGÜNLERİ ANLATTI

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey 90'lı yıllarda yaptığı bir konuşmada adeta bugünleri anlattı. Elçibey konuşmasında "İleride Türkiye'nin güçlenmesi bizim kaderimizde değişikliğe neden olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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OYNAT 00:45 Azerbaycan halkından 'Rus Barış Gücü' karşıtı protesto: Rusya git, Türkiye kal! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto ederek, ' Rusya git, Türkiye kal' sloganları attı. Protesto eden grup, ellerindeki ' Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın' yazılı pankartla ' Rusya git, Türkiye gelsin' sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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