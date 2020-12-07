Nereden nereye: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye'nin Azerbaycan'a iki helikopter bile veremediği o günleri böyle anlatmıştı

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ile konuşmasını anlattığı anısı Türkiye'nin son yıllardaki gelişimini gözler önüne seriyor.

Muhsin Yazıcıoğlu, yıllar önce katıldığı bir yayında Elçibey ile olan anısında Türkiye'nin Azerbaycan'a iki helikopter verecek güçte olmadığı yılları şu şekilde anlatıyor:

"İki tane helikopter bile vermediler. Ben Kelbecer işgal edilir edilmez Azerbaycan'a gittim. Bir heyetle kendimiz oluşturup gittik. Sayın Elçibey'e 'Türkiye'den beklentiniz nedir?' diye sorduğumuzda o bize 'İki helikopter vermeyen bir ülkeden ne beklerim?' demiştir açıkça. "

EKONOMİ Forbes dergisinden Türk SİHA’larına övgü: Zaferin arkasındaki ‘Sihirli Kurşun’

DÜNYA Atlantic Council: Türkiye'nin üstün askeri donanımı, Rus donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini ezdi geçti

BİR HELİKOPTER VEREMEYEN BİR TÜRKİYE

REKLAM

Yayında sunucunun dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in "O kadar büyük bir helikopterimiz olsaydı verirdik" açıklamasını hatırlatması üzerine Yazıcıoğlu "Hayır saçma sapan bir sözdür. Çünkü Türkiye'nin oraya verebileceği helikopteri vardır. Çünkü onun istediği helikopter dağda kalmış yaşlıları yaralıları Ermeni katliamından kaçan ve ormanlarda sığınmış dağılmış olan insanları toplamak içindir. Savaşmak için de değil. Bunu bile yapamayan Türkiye..." cevabını veriyor.

Elçibey ise yıllar önce yaptığı bir başka konuşmasında Hocalı'da soykırım yaşanırken, eski Türkiye'nin o dönem Azerbaycan'ı nasıl yalnız bıraktığını savaş muhabiri Mithat Bereket'e anlatmıştı.

DÜNYA İspanya’da yayım yapan El Pais gazetesi: Gökyüzünün yeni sahipleri Türk SİHA’ları

NEREDEN NEREYE!

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan Azerbaycan'ın zaferle çıkarak yıllardır işgal altında olan bölgeleri geri alması Türkiye'nin artan bölgesel gücüne dikkat çekmiş dünya basınında İHA ve SİHA'ların başarısı günlerce konuşulmuştu. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişimi Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalar boyunca sık sık hem hem Avrupa hem de ABD basınına konu olmuştu.

REKLAM

DÜNYA 30 yıl önce adeta bugünleri tarif etti: Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek

EKONOMİ ABD'li Bloomberg: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

DÜNYA Rus medyası: Türkiye drone savaş sanatını mükemmelleştiriyor

OYNAT 00:23 30 yıl önce adeta bugünleri tarif etti: Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek Ermenistan karşısında Türk savunma sanayi ürünleri ile zafer elde eden Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını Ermenistan'dan geri aldı. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey 30 yıl önce yaptığı konuşmada adeta bugünleri görmüş gibi konuşmuştu. Elçibey 90'lı yıllarda yaptığı bir konuşmada 'İleride Türkiye'nin güçlenmesi bizim kaderimizde değişikliğe neden olacak' ifadelerini kullanmıştı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



