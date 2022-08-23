Dünya Bakan Dönmezden Körfez mesaisi Önce Umman sonra da Katarı ziyaret edecek
ORTADOĞU

Bakan Dönmez'den Körfez mesaisi: Önce Umman sonra da Katar'ı ziyaret edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmezden Körfez mesaisi: Önce Umman sonra da Katarı ziyaret edecek
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Bakan Dönmez, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Umman’ın başkenti Maskat'a gelecek.

Salı günü gerçekleşecek programda Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı Salim Al Aufi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

  • Dönmez’in Körfez mesaisi çarşamba günü Katar ile devam edecek.

Son yıllarda iki ülke arasında her alanda artan iş birliğini geliştirmek için Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ülkeler arasındaki enerji ve maden alanında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

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