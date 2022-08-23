Bakan Dönmez'den Körfez mesaisi: Önce Umman sonra da Katar'ı ziyaret edecek

Bakan Dönmez, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Umman’ın başkenti Maskat'a gelecek.
Salı günü gerçekleşecek programda Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı Salim Al Aufi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.
- Dönmez’in Körfez mesaisi çarşamba günü Katar ile devam edecek.
Son yıllarda iki ülke arasında her alanda artan iş birliğini geliştirmek için Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya gelecek.
Görüşmelerde ülkeler arasındaki enerji ve maden alanında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.